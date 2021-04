Santander gana en el primer trimestre de 2021 cinco veces más que en igual período de 2020

Banca & FinTech

El Banco Santander, una de las mayores entidades financieras del mundo, obtuvo en el primer trimestre de 2021 un beneficio atribuido de US$ 1.940 millones, frente a los US$ 400 millones ganados un año antes, cuando dotó unas provisiones de US$ 1.900 millones debido a la pandemia de coronavirus.

La entidad registró en el primer trimestre del año un cargo neto US$ 640 millones correspondiente a los costes de reestructuración previstos para todo el año, principalmente en Reino Unido y Portugal, sin el que hubiera ganado US$ 2.580 millones, informó este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor del mercado español.

El volumen de negocio creció en la mayoría de los mercados en los que opera la entidad, en tanto que los préstamos aumentaron un 2 % y los recursos de clientes (depósitos y fondos de inversión) crecieron un 8,8 % y superaron por primera vez el billón de euros.

La tasa de morosidad se redujo en cinco puntos básicos desde marzo de 2020, hasta el 3,2%, en tanto que el coste del crédito mejoró en 20 puntos desde diciembre, hasta el 1,08%, por las menores provisiones dotadas.

Por áreas geográficas, Europa obtuvo un beneficio ordinario de US$ 996 millones, frente a los US$ 232 millones de un año antes; Norteamérica ganó US$ 932 millones, un 205% más; Sudamérica anotó otros US$ 933 millones (un 41 % más) y Digital Consumer Bank, US$ 351 millones, un 25 % más.

Con estos resultados, Europa supuso el 31 % del beneficio ordinario del Grupo, Sudamérica un 29 %, Norteamérica otro 29 % y Digital Consumer Banck un 11 %.

Los ingresos totales aumentaron el 8%, hasta US$ 13.740 millones. Gracias a ello y al control de los costes, el banco pudo aumentar su beneficio antes de provisiones (margen neto) un 15%.