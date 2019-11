Banco Central redobla medidas para frenar alza del dólar y lanza nueva inyección de liquidez

Bolsa & Monedas

A partir de hoy y hasta el 9 de enero de 2020 ampliará la frecuencia y plazo de las operaciones REPO y swaps, que habían sido anunciadas el miércoles.

Un nuevo paquete de medidas para frenar el alza del dólar anunció ayer el Banco Central (BC). Ello, ante la débil respuesta que tuvo la primera inyección de liquidez en el mercado.

Ayer, la divisa marcó un nuevo máximo histórico al alcanzar un precio de $ 802,63 tras una subida de $ 7,66.

Y el ente rector decidió actuar. Tras el cierre del mercado cambiario, informó que a partir de hoy suspenderá la emisión Pagarés Descontables del Banco Central (PDBC) para el restante período de encaje que termina el 8 de diciembre próximo.

También, ampliará la frecuencia y plazo de las operaciones REPO (pacto de retrocompra), tanto en su modalidad prenda como tradicional, agregando el plazo de 90 días al de 30 días informado el miércoles.

El ente rector afirmó que se incorporarán depósitos y bonos bancarios como garantías en las operaciones REPO, Facilidad Permanente de Liquidez y Facilidad de Liquidez Intradía, tanto en su modalidad prenda como tradicional.

Asimismo, se aumentará la frecuencia de subastas de las operaciones de compra de swap, manteniendo los plazos y el monto total anunciados el miércoles y se ofrecerá un programa de recompra de títulos del Banco Central para todos los operadores del sistema SOMA, el que será implementado en la modalidad ventanilla.

Estas medidas se implementarán a partir de hoy 15 de noviembre hasta el jueves 9 de enero del próximo año.

Primera licitación con baja demanda

La acción del BC se produjo luego de que en la mañana de ayer se efectuó la primera de sus licitaciones del programa de inyección de liquidez, que tiene un monto total de US$ 4.000 millones.

Desde las mesas de dinero destacaron que la primera medida anunciada el miércoles por el ente rector no convenció al mercado.

Lo que se necesitaba, según dice un operador local, era una intervención más tradicional, a través de un mecanismo en que el Banco Central salga a vender parte de sus reservas de divisas para impactar el precio de la divisa.

La primera licitación no obtuvo los resultados esperados. Si bien el monto ofertado era de US$ 250 millones en derivados a 28 días, la demanda sólo llegó a US$ 70 millones.

En tanto, la licitación de papeles a 91 días, que tenía un monto disponible de US$ 200 millones, se declaró desierta, ante un nulo interés del mercado.

Lo anterior muestra que posiblemente los problemas de liquidez “aún no son tan graves”, comentó un operador, agregando que la tasa de los instrumentos, de Libor más 2,05%, no era un precio conveniente.

El tipo de cambio casi no ha dejado de subir desde que estalló el conflicto social, pero la última semana ha sido especialmente alcista, después de que el gobierno anunciara la creación de una nueva Constitución.

Este aumento en la incertidumbre ha hecho que el tipo de cambio acumule un alza de $ 55 desde el viernes pasado. Respecto al inicio de las manifestaciones, el cruce de monedas se ha empinado en más de $ 90.

Esto ha ido de la mano de un fuerte aumento en el riesgo país. Al cierre de esta nota, el CDS (credit default swaps) a cinco años de Chile en dólares –instrumento derivado utilizado para ver la probabilidad asignada por el mercado a un cese de pagos por parte del país– se ubicaba en 52,35 puntos base, su máximo valor desde mediados de enero.