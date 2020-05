BofA: Recuperación del precio del petróleo enUS$ 50 el barril será a fines de 2021

Bolsa & Monedas

El banco de inversiones estadounidense ve que lo peor de la caída de la demanda ya pasó y anticipa que los precios no volverían a sumergirse bajo cero.

Dentro de todas las historias de guerras que han acumulado las mesas de dinero en medio de la turbulencia provocada por el Covid-19, las del petróleo han estado entre las más duras de 2020 luego de que la brutal caída de la demanda empujara a los futuros del WTI a precios negativos.

Según uno de los mayores bancos de inversiones del mundo, lo peor ya pasó, y lo que queda por delante es una recuperación gradual en los precios.

El global head of Commodity Research de Bank of America Merrill Lynch (BofA), Francisco Blanch, sostiene que el crudo está siendo más afectado por la crisis sanitaria global que otras clases de commodities, por el impacto que ha tenido en el transporte y, por consiguiente, en el uso de combustibles. Sin embargo, abril habría marcado el peak del impacto.

En este mes, explicó el ejecutivo a DF, se vio una caída de 23% en la demanda, pero se ha ido levantando con el paso de los días. “Creemos que el consumo de energía se va a empezar a recuperar ahora”, indicó, con el mayor repunte proveniente del segmento de transporte terrestre.

“La gente va a volver a sus autos”, ejemplificó, “pero no van a volver a volar pronto”, así que esperan que el combustible para aviones se recuperará más lento.

El escenario base de BofA contempla una reactivación lenta del precio del commodity energético, con una recuperación de la oferta, en la medida que las compañías reabren sus operaciones, poniéndole un techo a la cotización del barril de crudo. Y en una segunda etapa, según proyecta Blanch, la caída de capex en la industria limitaría ese aumento de oferta, dándole un impulso.

Esto, lleva a un precio objetivo de US$ 37 por barril promedio para el Brent y de US$ 32 promedio para el WTI este año, elevándose a US$ 45 y US$ 42 por barril, respectivamente, el próximo año. Actualmente, el referente europeo ronda los US$ 35, mientras que el crudo tejano cotiza en torno a US$ 32.

Con todo, el ejecutivo de BofA prevé que el commodity estaría recuperando el nivel de los US$ 50 recién hacia finales de 2021. “Va a tomar a tiempo. No deberíamos esperar un aumento repentino en los precios sobre cierto nivel, porque tendremos un retorno de oferta”, señaló.

Precio del cobre

Otro commodity que estaría recuperando terreno en los próximos meses, de la mano de un repunte en la demanda es el cobre, que actualmente se ubica en US$ 2,3811 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.

“El escenario más probable es que vamos a ver una recuperación en la demanda, pero en última instancia, va a ser más rápido en el petróleo”, comentó Blanch, agregando que el target de BofA para el metal es US$ 2,41 por libra este año y US$ 2,84 el próximo año.