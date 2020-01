Camus y Larraín: las cartas de la Bolsa de Santiago en el proceso de integración regional

Bolsa & Monedas

El presidente de la plaza de Santiago y uno de los principales accionistas de LarrainVial participarán de las mesas de trabajo con sus pares de Perú y Colombia.

El camino que llevaría a integrar a las bolsas de valores de Santiago, Lima y Bogotá está recién empezando, con el puntapié inicial informado el lunes al mercado por las plazas bursátiles.

Los actores chilenos que conformarán la mesa de trabajo ya están seleccionados y según confirmó a DF el presidente de la Bolsa de Santiago, Juan Andrés Camus, “el Comité está integrado por los directores Roberto Belchior y Fernando Larraín el gerente general de la Bolsa de Santiago, José Antonio Martínez, y el suscrito”.

Agregó que el trabajo del Comité “tiene como objetivo analizar en detalle las propuestas e interactuar con los comités de las otras dos bolsas para evaluar en conjunto la conveniencia de avanzar en un eventual proceso de integración”.

Una vez terminado este análisis, sostuvo Camus, el Comité entregará una recomendación al directorio de la Bolsa de Santiago, para que éste defina los pasos a seguir. “Según corresponda esto será informado oportunamente”, añadió.

Negocio tecnológico

Si bien el proyecto está en una etapa inicial, el foco de la integración sería potenciar el negocio tecnológico.Esta es una arista que la Bolsa de Santiago ha estado impulsando en los últimos años, con iniciativas como una plataforma de operaciones de venta corta en base a tecnología blockchain.

Un potencial uso sería la integración del back office entre las tres plazas bursátiles, lo que podría hacer más sencillo transar entre ellas.

De los ingresos actuales de la Bolsa de Santiago, un 25% provienen del negocio tradicional de corretaje, mientras que un 75% de la venta de software y otros productos tecnológicos.

Eso sí, en el mercado preocupa que el proyecto siga los pasos del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), un mercado común entre los cuatro países de la Alianza del Pacífico que actualmente registra escasas transacciones y que no logró encender el entusiasmo de los agentes del mercado.

En esa línea, desde la industria acotan que, además de integrar los sistemas, lo que facilitaría las transacciones cross border entre estos países es resolver temas como la asimetría en el uso de monedas -con las plazas bursátiles operando en tres divisas distintas- y en los regímenes tributarios.

De concretarse la iniciativa se creará un mercado cuya capitalización bursátil llegaría a US$ 400 mil millones a noviembre, según los últimos datos publicados en el sitio web del MILA.

La plaza que tiene el mayor peso es Chile con US$ 180 mil millones. En el segundo puesto se ubica Colombia con US$ 121 mil millones y un poco más atrás Perú con US$ 99 mil millones.

Con estos números, las plazas de la cuenca del Pacifico Sur superarían a México, que tiene una capitalización bursátil de US$ 395 mil millones y que no forma parte de esta alianza.

El interés de Sao Paulo

Una bolsa que no está contemplada en el acuerdo, pero tiene una participación importante es B3 (ex Bovespa), la mayor plaza bursátil de América Latina. Esto, porque tiene una cuota accionaria relevante en las tres plazas bursátiles y Belchior es su director en la Bolsa de Santiago.

En Chile, B3 es el mayor accionista individual, con un 10,42% de la propiedad de la firma a diciembre del año pasado, mientras que en la Bolsa de Valores de Lima tienen una participación de 8,19% y en la Bolsa de Valores de Colombia controlan el 6,11%.