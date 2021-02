Cobre llega a su nivel más alto desde octubre de 2012 y analistas creen que podría subir a US$ 4 la libra

Bolsa & Monedas

Según los expertos, el precio del commodity dependerá del avance de las vacunas y la recuperación económica. El escenario es optimista.

El mayor precio desde octubre de 2012 alcanzó ayer el cobre, cerrando en US$ 3,75 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Durante la sesión el metal llegó a tocar los US$ 3,79 por libra.

Las altas probabilidades de que se concrete el estímulo fiscal de US$ 1,9 billones en Estados Unidos y el avance de las vacunas en los países desarrollados están impulsado al commodity. Mientras los analistas ven espacio para que el precio siga subiendo, advierten que aún hay mucha incertidumbre sobre el control de la pandemia y cómo podría incidir en el mercado.

El 28 de enero la comisión chilena del cobre (Cochilco) elevó su proyección del precio promedio del metal en 2021 a US$ 3,3 la libra, desde US$ 2,9 y en dos semanas el plan de estímulo de EEUU se volvió prácticamente una certeza pero, “aún no amerita una corrección de esa proyección”, advierte el vicepresidente de Cochilco, Marco Riveros.

Eso sí, reconoce que el escenario es positivo. “Hay antecedentes objetivos para que el precio del cobre mantenga una presión al alza: los bajos inventarios de cobre en las bolsas de metales del mundo, la demanda creciente por parte de China, hay una vulnerabilidad aun en la oferta del metal y las expectativas de que en 2021 el mundo recupere sus tasas de crecimiento”, explica Riveros.

El director Latinoamérica para Omega IGF, Miguel Medell, asegura que “si el cobre lograr superar los US$ 3,818 la libra esta semana, el mercado podría ir a buscar los US$ 3,905 la próxima semana, pero si en la semana el precio no cierra sobre el máximo de hoy (ayer) se estaría agotando la tendencia alcista y se generaría una toma de utilidad en el mercado”.

Promedio anual

El cobre ha subido 79% desde marzo del año pasado, cuando alcanzó su mínimo anual al desatarse la pandemia. Durante la semana, el commodity se ha apreciado 6% y acumula un precio promedio de US$ 3,61 en lo que va del año.

“El precio promedio del cobre este año de US$ 3,61 la libra, en relación con un dólar a $ 730, arroja mejores ingresos a la minería chilena que en el mejor año del boom del cobre, en que, si consideramos un precio de US$ 4 la libra con un dólar promedio de $ 560, el resultado es favorable hoy en aproximadamente un 17%. Reconociendo que estos valores son nominales, sin considerar el aumento de los costos de las mineras, el resultado sigue siendo mejor hoy que en la época del boom de precios del cobre”, dice el director ejecutivo Aprimin, Sergio Hernández.

“Esperamos que esos mayores beneficios se trasladen a los proveedores mineros, sector fundamental para el éxito de la minería en su conjunto y para los ingresos fiscales”, añade.

Camino a los US$ 4

En cuanto a las proyecciones para el metal rojo se estima que en el mediano plazo “encuentre techo en los US$ 3,95 la libra, llegando a máximos desde el primer trimestre del 2012. Si el mercado sigue internalizando una pronta recuperación económica, probablemente se mantenga el apetito por riesgo, lo que beneficia al precio del cobre, pudiendo mantenerse por sobre los US$ 3,5 la libra”, dice analista de mercados de XTB Latam, Sebastián Espinoza. Incluso, agrega que “podríamos ver alzas hasta los US$ 4,15 la libra hacia fines de 2021”.

Si bien, Medell, de Omega IGF ve que “el precio del cobre puede seguir subiendo y superar los US$ 4 la libra, que es una barrera sicológica”, también advierte que es algo muy dependiente del manejo de la pandemia y la recuperación económica, por lo que “con malas noticias, también puede caer e ir a buscar el piso de los US$ 3 la libra”.

La proyección del precio promedio para el año del commodity de Hernández, hasta ahora es de US$3,4 la libra, superando levemente la de Cochilco. “Considerando que habrá fluctuaciones dependiendo del éxito de los efectos de la vacunación en el mundo y de posibles nuevas paralizaciones de faenas. En todo caso, el billonario plan de estímulo del Presidente Biden y la fuerza que muestra la manufactura china, nos hacen ser optimistas”, señala.

Dólar bajó de $ 730 y el Dow Jones se desacopló

de las caídas de las bolsas, con un nuevo máximo histórico

En medio del rally del cobre, el dólar ayer cerró a la baja, cayendo $7,3 respecto al día anterior y posicionándose en $ 726,1. De esta forma el tipo de cambio se sumó al retroceso de la divisa estadounidense a nivel internacional.

Los inversionistas analizaron ayer nuevos resultados de compañías y el IPC de EEUU de enero, que fue de 0,3%, ajustándose a las proyecciones de inflación. El IPC subyacente, que excluye los precios de alimentos volátiles y de la energía no tuvo cambios.

Así, las acciones estadounidenses abrieron al alza, pero luego la situación y se revirtió. El índice de acciones estadounidenses, Dow Jones, logró desacoplarse de Wall Street, cerrando con una ganancia de 0,2%. Esto le bastó para registrar un nuevo máximo histórico de 31.437,80 puntos. El S&P 500 cerró prácticamente plano con una leve baja de 0,03% y el Nasdaq se devolvió 0,25%.

Europa también retrocedió, con sus principales bolsas en terreno negativo. El índice paneuropeo se contrajo -0,23%.

En Chile el IPSA perdió 0,33%, con Cencosud (-1,45%), Colbún (-1,09%) y Ripley (-1,04%) registrando las mayores disminuciones.