Dólar cierra con alza de casi $10 influido por baja en el cobre y la inestabilidad de los mercados globales

Los factores externos pesan más en la jornada, luego que el mercado local internalizó el anuncio de que Mario Marcel será ministro de Hacienda del gobierno de Gabriel Boric.

El tipo de cambio inició la semana en alza, luego de las persistentes bajas que tuvo hasta el viernes de la semana pasada. El dólar terminó subiendo $ 9,25 el lunes respecto al cierre del viernes y se posicionó en $ 807,41.

Los elementos externos pesaron durante la sesión luego del descenso que tuvo la divisa la semana pasada ante la expectativa y posterior anuncio de que el hasta esta semana presidente del Banco Central, Mario Marcel, será ministro de Hacienda del gobierno del presidente electo, Gabriel Boric.

Las razones que empujaron la depreciación del peso chileno son internacionales. Luego que el precio del cobre escaló 0,45% hasta llegar a los US$ 4,522 en la Bolsa de Metales de Londres, durante la jornada hubo un retroceso. El cobre cayó el lunes 1,71% en la capital británica y se ubicó en US$ 4,445 la libra. Mientras que los contratos a tres meses ceden 1,99% y llegan a US$ 4,43 la libra.Â



Cochilco emitió el viernes un informe en donde hizo ver que la volatilidad del precio del cobre durante enero ha superado la registrada en diciembre pasado.

La entidad apuntó que esto ha sido "inducido por los cambios continuos de la tendencia de corto plazo del dólar estadounidense, exacerbados por el elevado índice de inflación de los últimos meses, así como por expectativas de un pronto inicio del ciclo de alza de tasas de interés en Estados Unidos".

De cara a la reunión de dos días que sostendrá la Reserva Federal y que finalizará el miércoles, estimó que "ha generado expectativas divergentes de si se producirá un alza en la tasa de los fondos federales, lo que mantendrá la volatilidad".

Asimismo, el dólar a nivel internacional se fortalece. El dollar index -que mide la divisa estadounidense con las principales monedas del mundo- sube 0,43% para llegar a los 96.054 puntos.

El jefe de estudios trading de Capitaria, Ricardo Bustamante, hizo ver que esta semana será clave para el tipo de cambio, "considerando que el miércoles conoceremos las decisiones de tasa de interés de los bancos centrales de Estados Unidos y de Chile, que pueden resultar muy importantes para determinar la evolución en el corto plazo".

Mencionó que en el mercado local ya se tiene muy internalizado un incremento de 125 puntos base en el tipo de interés de referencia, mientras que "en EEUU sigue siendo un misterio lo que pueda anunciar Jerome Powell".

Credicorp Capital estimó que el tipo de cambio debería situarse en el mediano plazo en torno a los $ 800 y $ 810. Esto, pues aún observan que elevada incertidumbre política.

El banco de inversión apuntó que "la discusión en torno a la nueva Constitución seguirá siendo un importante factor de incertidumbre. Es importante destacar que los fundamentos a largo plazo podrían ejercer una presión depreciativa adicional a corto plazo, como un dólar más fuerte a nivel mundial en medio de una retirada más rápida del impulso monetario en EEUU".