Dólar revierte tendencia y termina el día sobre los $ 780 acompañando bajas de la región

Bolsa & Monedas

El peso chileno pasó de ser la moneda latinoamericana que más se apreciaba a ser la segunda mayor caída en el mundo.

Las medidas económicas que estableció el gobierno de China ha sorprendido al mercado, con la reducción de aranceles a varios productos estadounidenses avaluados en US$ 75 mil millones, que ha ayudado a algunos activos de riesgo a tomar más impulso, pero finalmente las monedas emergentes no lograron mantener el ímpetu. Y el peso chileno no fue la excepción.

Así, el dólar en Chile terminó la jornada con una subida de $ 5,82 respecto al cierre de ayer y se ubica en $ 784,22 según datos de Bloomberg.

Estos resultados se vieron apoyados por una caída generalizada en las monedas emergentes, que en su mayoría pierden terreno a esta hora. Esta tendencia se replica en América Latina, donde todas las mayores divisas de la región anotan caídas.

Con todo, el peso chileno es la segunda moneda que más cae en el mundo, superado sólo por el rand sudafricano.

Mientras tanto la cotización internacional del billete estadounidense –medida a través del Dollar Index, que lo contrasta con una canasta de divisas– anota una subida de 0,18%, rumbo a su cuarto día consecutivo de apreciación.

Además, esto se da luego de que Bloomberg reportara que China está pidiendo a Chile suspender los envíos de cobre por el coronavirus.

La expansión del coronavirus queda en su segundo plano para los inversionistas por el momento, pero no deja de ser un tema relevante para el mercado debido a las implicancias económicas que dejará la enfermedad en la economía de China y del mundo.