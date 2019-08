Guerra comercial da tregua a los mercados, pero flujos perdidos suman US$ 2.800 millones

Bolsa & Monedas

Ese fue el capital que salió de países emergentes, según datos del IIF. En menos de una semana, China ha visto partir más de US$ 2.000 millones netos en flujos de inversión.

Luego de vivir una dura jornada el lunes producto del recrudecimiento de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que llevó a los principales índices de Wall Street a perder en torno a un 3% de su valor, ayer la calma retornó en los mercados internacionales.

Al finalizar las operaciones, el Dow Jones industrial anotó una subida de 1,21%, mientras que el S&P 500 se elevó un 1,30% y el Nasdaq subió 1,39%.

Si bien las principales plazas de Asia y Europa no lograron recuperar terreno, en América Latina los mayores mercados vivieron una buena jornada. Los mejores resultados se observaron en Brasil, donde el índice referente Bovespa se levantó 2,06% en la sesión. Lo acompañaron avances en las ruedas de Argentina, México y Colombia.

Una de las razones que pusieron freno al derrumbe de las bolsas fue el movimiento de China para frenar la caída del yuan fijando una banda superior a lo esperado por el mercado y vendiendo bonos en moneda china.

Otro punto a favor de las plazas bursátiles ayer fue la compra oportunista que tiende a seguir las grandes correcciones de las bolsas, aprovechando la baja en los precios de las acciones, lo que generalmente produce rebotes en los mercados.

En la vereda opuesta, Perú y Chile fueron las únicas ruedas que terminaron el día en números rojos.

En el caso chileno, las marcadas bajas de algunos de los títulos claves del selectivo, tales como Santander, Bci, SQM-B y Cencosud, terminaron arrastrando al indicador a una pérdida. Estas cuatro acciones registraron bajas de más de 1%.

Además, se vivió un auge generalizado en las monedas emergentes, con sólo seis cediendo terreno al dólar. Esto incluyó al peso chileno, que ayer terminó con una baja de $ 4,6 respecto del lunes, en $ 716,20.

Fuga de capitales

Pero la recuperación de algunos índices no quita la marca que han dejado las últimas sesiones en los flujos de capital a nivel internacional. En particular en los mercados emergentes, que se consideran como más riesgosos y por consiguiente, más vulnerables a episodios de volatilidad como el que se gatilló en los últimos días. Según el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), desde el jueves pasado se ha registrado un flujo neto de salida de US$ 6.800 millones de inversionistas.

En ese período, China ha visto escaparse más de US$ 2.000 millones, indica el IIF, con casi US$ 1.000 millones saliendo sólo el viernes.

Es más, sólo esta semana, que lleva un par de jornadas bursátiles, ha visto salir casi US$ 3.000 millones de los activos de renta fija y renta variable emergente.