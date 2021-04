Mayor plataforma de criptomonedas saldrá a bolsa la próxima semana en el Nasdaq

Bolsa & Monedas

Tras el visto bueno del regulador de ese país, la SEC, Coinbase se convertirá en la primera gran compañía de divisas digitales en cotizar en el mercado.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su sigla en inglés) aprobó la salida a bolsa de la plataforma de compraventa de criptomonedas más grande de EEUU, Coinbase, mediante cotización directa.

Si bien la compañía adelantó el jueves pasado sobre su apertura con acciones de clase A, el regulador anunció que se llevará a cabo el próximo 14 de abril y cotizará en el mercado de valores del Nasdaq.

Su debut será la primera gran cotización directa en el Nasdaq, pues todas las salidas a bolsa anteriores se realizaron en la Bolsa de Nueva York. Además, será un momento clave para el Bitcoin que intenta alcanzar nuevamente el piso de los US$ 60 mil, pese a su volatilidad desde marzo.

Según ha destacado el regulador, la plataforma, -que cuenta actualmente con más de 43 millones de usuarios de distintos países-, alcanzó US$ 68 mil millones en su última ronda de valoración privada en marzo, una gran diferencia a lo registrado a fines de 2018 cuando obtuvo US$ 8 mil millones.

Nuevo valor

En tanto, la mayoría de los medios como Bloomberg y CNBC, afirman que el valor de sus acciones tras su salida a Bolsa podrían ir entre los US$ 175 y US$ 350, lo que aumentaría su valoración a US$ 90 mil millones o US$ 100 mil millones.

Frente a esta posibilidad, el consejero delegado de la empresa española de custodia de activos digitales Onyze, Ángel Luis Quesada, aseguró a EFE que es “totalmente factible”, considerando que “los volúmenes que mueve y los beneficios que genera, en estos momentos, son mucho mayores”, y es “uno de los proyectos referente en el entorno cripto, lo que le hace tener el respaldo de toda la comunidad”.

Lo anterior, a pesar de que varias autoridades de Estados Unidos como el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y la secretaría del Tesoro, Janet Yellen, han indicado que las criptomonedas son “activos especulativos” y medios de pago “insuficientes”.

“Es un gran paso para la normalización de nuestra actividad. Es fundamental que el regulador vea que algunas empresas sí estamos intentando hacer bien las cosas y dé luz verde a las siguientes fases, esto hará que más empresas e institucionales den el paso y aumenten sus capitales y operativa con criptomonedas”, señaló Quesada, agregando que la salida a bolsa de Coinbase ayudará a “quitar el estigma falso de que las criptomonedas solo están asociadas a temas de estafa, hackers y deepweb".

En tanto, los inversionistas se mantienen atentos a la conferencia que dará Coinbase hoy con sus inversionistas para revelar sus resultados trimestrales de 2021 y entregar proyecciones para el resto del año, incluido su ingreso al Nasdaq.