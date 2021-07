Robinhood debutó en bolsa con el pie izquierdo

Bolsa & Monedas

La plataforma de trading Robinhood Markets, que se hizo famosa con el fenómeno de GameStop, tuvo ayer un difícil debut en Wall Street. La compañía logró una valorización de mercado de US$ 29.000 millones, pero sus dueños buscaban alcanzar los US$ 35.000 millones con la Oferta Pública Inicial (OPI).

En la OPI, Robinhood recaudó US$ 2.100 millones por la venta de 55 millones de acciones, a un precio de US$ 38. Esto se ubica en el rango bajo de lo que habían estimado, entre US$ 38 y US$ 42.

Así, la acción que transa con el ticker "HOOD" en el Nasdaq abrió a un precio de US$38. Durante la jornada llegó a perder hasta 12%. Finalmente, el papel cerró el jueves con una baja de 8,37%, a un precio de US$ 34,82.

Se esperaba que la negociación de las acciones fuera volátil ya que los empleados y directores de Robinhood podían vender el 15% de sus participaciones el primer día. La compañía también asignó hasta el 35% de sus títulos a sus clientes. Aun así, no fue un buen desempeño inicial.

Los cofundadores de la plataforma, Vladimir Tenev y Baiju Bhatt vendieron cada uno alrededor de 1,25 millones de acciones, mientras que el director financiero, Jason Warnick, se deshizo de 125.000 acciones, según el prospecto de la OPI. Tenev, que es el director ejecutivo, y Bhatt, que es el director creativo, obtuvieron un total de US$ 47,5 millones cada uno de la venta de acciones, mientras que Warnick consiguió US$ 4,75 millones.

En las operaciones después del término de las operaciones, comenzaba a recuperar valor. Al cierre de esta edición subía 0,52% a US$ 35.