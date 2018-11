José Manuel Silva y José Miguel Barros de LarrainVial: “Nadie se da cuenta que tras Steve Jobs hubo primero un capitalista de riesgo”

Bolsa

Desde LarrainVial defienden el papel que ha tenido la industria financiera en estas últimas tres décadas, marcadas por la irrupción de las AFP, lo que dio un vuelco al mundo de las inversiones.

Si hay una empresa financiera que es fiel testigo del desarrollo del mercado de capitales chileno es LarrainVial. Tuvo su consolidación justo cuando las inversiones en Chile tuvieron un auge con el nacimiento de las AFP. José Miguel Barros (JMB), director de Finanzas Corporativas, y José Manuel Silva (JMS), director de Inversiones de LarrainVial Asset Management, conocen el proceso, porque lo vivieron por dentro e indican que una forma de dimensionar su evolución es que hace tres décadas la diferencia de Chile con los mercados globales era de 100 años y ahora esa brecha es prácticamente cero.

-¿Cómo era LarrainVial hace 30 años?

-JMB: LarrainVial partió en 1934 y uno podría decir que tuvo desempeños destacados como corredora de bolsa toda su vida, pero hasta mediados de los '80 el mercado chileno era subdesarrollado. En esos años llegó una nueva generación de las familias controladoras, lo que coincidió con el inicio de una explosión del mercado de capitales chileno. Esto lo viví en carne propia, porque llegué a la empresa en 1987 junto con Fernando Larraín. Ese año ya se empezaban a ver atisbos de un cambio importante en el mercado chileno, gatillado por el surgimiento de las AFP.

-JMS: Primero a las AFP las dejaron invertir en renta fija estatal, después en depósitos a plazo privados, después en acciones de las empresas que se privatizaban y finalmente -en el año '89, creo- en cualquier empresa chilena en bolsa con ciertos límites.

-¿Pese al límite era mucho flujo para el mercado de entonces?

-JMB: Sin duda, cuando se decretaba que las AFP podrían invertir en un papel específico se producía un impacto en el precio de la acción, generando el negocio de las aperturas en bolsa. Antes del '89, Chile era un país absolutamente alejado de los circuitos internacionales de inversión; de hecho, una de las primeras cosas que hicimos en el '88 fue promover el mercado bursátil chileno en el exterior. Hicimos una gran campaña de promoción como LarrainVial, entre los money managers a nivel internacional, pero ninguno quiso invertir en Chile.

-¿Cuál era la percepción del mercado chileno en ese entonces?

-JMS: Que cuando se acabara el gobierno militar las reformas promercado iban a desaparecer.

-JMB: Pero también era mal visto que se invirtiera en Chile en esa época, incluso para los chilenos. Por alguna razón las acciones se transaban a 5-6 veces precio/utilidad, los instrumentos estaban muy baratos, porque nadie compraba, ni chilenos ni extranjeros.

-¿Y qué llevó al cambio?

-JMB: La vuelta a la democracia vino acompañada por un gobierno que mostró moderación en los cambios y mantuvo las grandes líneas económicas. Después vino la aparición de la inversión de los mercados emergentes y Chile se convierte en destino favorito de los inversionistas.

-¿Cómo lograron ir evolucionando con este naciente mercado?

-JMB: Teníamos vocación de desarrollo. Las nuevas generaciones que entraron siempre pensaron a LarrainVial más como un banco de inversiones que como una corredora. A lo anterior se le suma la evolución del entorno. Nosotros vimos que el mundo evolucionaba y nos enfocamos hacia el exterior.

-JMS: Hasta el año '89 la inversión fuera de Chile en el fondo era ilegal, ya que no podías tener dólares fuera. Por eso, las corredoras sólo se enfocaban a la inversión en acciones y renta fija de Chile.

-JMB: Tuvimos ansias de ser más grandes. Eso vino de la mano con un mercado que se fue desarrollando, fuimos pioneros en aperturas en bolsa.

-JMS: Dentro de este LarrainVial que comienza a incursionar en temas nuevos, en los '90 aparece la administración de fondos para terceros. Primero lo hace por medio de Moneda, ya que en un comienzo tenía el 40% de Moneda. En 1997, al separar aguas, se queda con él fondo mutuo que tenía Moneda y que eran de acciones chilenas con US$ 3 millones. Ahí nace la AGF de LarrainVial que hoy maneja US$ 6 mil millones.

-¿Cuál es la proyección que se puede hacer a 30 años?

-JMB: Viendo la evolución, lo importante es la flexibilidad, irse adaptando a los tiempos y participar en nuevos productos o conceptos. No siempre fue todo boyante, en el 2000 el mercado estuvo cerrado y nos especializamos en hacer OPAs.

-¿Cambió mucho el mapa de los competidores?

-JMS: Ha ido cambiando y somos una de las pocas empresas chilenas que permanece. El banco de inversión que había en ese momento era Citicorp,además estaban el Chase, Celfín, IM Trust. Y había corredoras que pudieron ser grandes pero quedaron en el camino.

-¿Se dará un cambio generacional como el de fines de los '80?

-JMS: Sin la institucionalidad eso no sirve de nada. Los argentinos tenían mejor gente y están todos en Wall Street. Se quedaron allá porque no tenían espacio en su país.

-JMB: A lo que voy es que no somos fundamentales en el desarrollo de Chile, pero tenemos un rol muy importante. Con una empresa sin financiamiento, sin capital, la economía chilena se ve muy perjudicada.

-Hay una sensación de que el concepto de especular, que es muy del mercado financiero, tiene una connotación negativa.

JMB: Como economistas se nos enseña que la función de la especulación es evitar fluctuaciones de precio excesivas.En ese sentido, creemos que el especulador cumple un rol hasta beneficioso para la sociedad. El común de los mortales, que no conoce bien la idea de comprar y vender, le atribuye aspectos parasitarios al especulador.

JMS: Nadie se da cuenta que tras Steve Jobs hubo primero un capitalista de riesgo, que confió y apostó.

-Hace 30 años la brecha entre el mercado chileno y el mundial era de 100 años. ¿Cuál es hoy?

JMB: Mucho menor. No hay brecha, puede ser de uno, dos o tres años, pero eso se generó en el anterior gobierno ya que su prioridad no fue desarrollar un mercado de capitales financieros.

Cascadas: "Fueron varios años de un trabajo agotador"

¿Cuáles fueron los momentos más complejos?

-JMB: Fue el así llamado Caso Cascada, en el cual se nos pretendió involucrar en operaciones que la Superintendencia de aquel entonces consideró que eran parte de un esquema y en el que no participábamos y no conocíamos. Se nos acusó de forma injusta y la Justicia así lo ha venido corroborando a través de todos los fallos que nos han ido dado la razón en eso. Fue un golpe muy duro para nosotros porque aparecía la autoridad principal de nuestro industria en Chile acusándonos de prácticas delictuales. Ahora bien, tuvimos el privilegio de que un porcentaje muy importante de nuestros clientes no le creyeron a la autoridad y que permanecieron fieles a nosotros y eso nos permitió sobrellevar un muy mal momento, que sentimos que a esta altura ya está en el pasado.

-¿Qué tan mal momento fue? Pensaron que desaparecerían?

-JMB: Estos son efecto bola de nieve, igual que la quiebra de los bancos. Si los clientes deciden no seguir operando contigo tienes que cerrar, no se puede operar con clientes fantasmas.

-¿Cayeron de forma relevante los clientes o lo administrado?

-JMB: Tuvimos que hacer un grandísimo esfuerzo de difusión y comunicación con todos los clientes que tenemos tanto en Chile como en el exterior. Fueron varios años de un trabajo agotador de mantener informado a los clientes, difundir nuestra visión de lo que había ocurrido. Fue muy difícil considerando que era la autoridad que nos juzgaba.

-Como las AFP, que dejaron de operar con ustedes...

-JMB: Yo las entiendo muy bien, ellas manejan platas de terceros y tienen que ser estrictos en ese sentido. Hoy las relaciones están normalizadas.

-¿Trabajan con ellas?

-JMB: Sí, por su puesto. Con las AFP hubo un acuerdo monetario pero además todos los fallos judiciales han sido cercanos a la posición de LarrainVial. Todos.

1996

febrero

Aperturas en bolsa se tomaron estas tres décadas

El mercado de capitales ha jugado un rol fundamental para que las empresas chilenas obtengan financiamiento para su desarrollo. Diario Financiero nació en una época en que el mercado local comenzaba su explosión de la mano del nacimiento de las AFP, las que se han convertido en el principal inversionista institucional chileno de los últimos 30 años, acumulando un portafolio de inversiones que se aproxima a los US$ 200 mil millones.

La forma de requerir capital por parte de las empresas que más atrae a nuestros lectores -y al mercado en general- han sido las aperturas en bolsa, símbolo de que una sociedad ya está en las grandes ligas. Sin duda que en este tiempo las salidas al mercado de las empresas de retail son las operaciones más recordadas, como las de D&S en 1996 (liderada por LarrainVial), Falabella o Ripley, las que se llevaron varias portadas en su momento.