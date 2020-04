El petróleo espera al alza un acuerdo de la OPEP y Rusia para recortar producción

Commodities

La reanudación del diálogo entre Arabia Saudí y Rusia, con la mediación de EEUU, y las perspectivas de un histórico recorte de producción han alejado el precio del petróleo de sus recientes mínimos.

Las discrepancias que obligaron a retrasar del lunes al jueves la reunión virtual de la OPEP+ podrían dar paso finalmente a un acuerdo para adoptar un histórico recorte de producción que permita paliar la caída récord de demanda prevista por el coronavirus. El precio del petróleo afianza su remontada a la espera de la confirmación del acuerdo.

Un mes después la denominada OPEP+ (los países integrantes de la OPEP más una lista de aliados liderados por Rusia) vuelven a reunirse, pero en circunstancias muy diferentes. La reunión esta vez debe ser por videoconferencia, y no en la sede de la OPEP en Viena, como consecuencia del coronavirus.

Pero la mayor diferencia es el precio al que cotiza el petróleo. El pasado 5 de marzo el barril de Brent cerró en US$ 49,99. Un día después el pacto para los recortes de producción saltó por los aires, y el inicio de la guerra de precios entre Arabia Saudí y Rusia desplomó su cotización hasta los US$ 45. El mayor descalabro se produjo el lunes, cuando se derrumbó un 24%, hasta los US$ 34 en una espiral bajista que llegó a hundir su precio hasta los US$ 21, sus mínimos desde el año 2002.

La reanudación del diálogo entre Arabia Saudí y Rusia, con la mediación de EEUU, y las perspectivas de un histórico recorte de producción han alejado el precio del petróleo de sus recientes mínimos. La reunión de hoy de la OPEP+ parte con la referencia de los US$ 33 que rozó al cierre de ayer la cotización del barril de Brent, un 34% por debajo del precio previo al desenlace de la reunión de la OPEP+ del mes pasado.

En este mes las firmas de inversión han ido revisando al alza sus estimaciones sobre la magnitud del desplome récord de la demanda a causa de la paralización de la actividad por el coronavirus en gran parte de las principales economías mundiales. El consenso de los analistas cifra el derrumbe entre un 20% y un 30%.

Ante este panorama, obligados a intervenir para evitar un colapso del mercado del petróleo por el excedente récord de producción y los problemas para almacenar estos stocks, la OPEP+ ultima hoy el mayor recorte de producción de crudo de la historia..

El precio del petróleo cotiza hoy al alza. El barril de Brent, de referencia en Europa, sube al borde de los 34 dólares, mientras que el West Texas, de referencia en EEUU, recupera los 26 dólares.

Los países integrantes de la OPEP confirman que las propuestas cifran el descenso entre 10 y 15 millones de barriles diarios en un mercado que, hasta la crisis del coronavirus, rondaba los 100 millones de barriles. El descenso sería insuficiente aún para alinearse con el desplome de la demanda superior incluso a los 20 millones de barriles que prevén los analistas.

Las negociaciones no son fáciles, y ayer mismo Irán amenazó con desmarcarse del acuerdo. La predisposición de Rusia a reducir su producción en 1,6 millones de barriles, un mes después de romper el pacto por su negativa a los recortes, allana el camino para el acuerdo.

Desde varias fuentes sostienen que en las últimas jornadas la OPEP+ había condicionado el recorte a un compromiso de reducción de bombeo por parte de EEUU, que ha ejercido de mediador en las últimas semanas ante el riesgo de colapso de la industria estadounidense de 'shale oil' por el derrumbe de los precios.

Reunión del G20

A los descensos de producción que ultima la OPEP+ y el 'exigido' a EEUU podría sumarse una medida que permitiría aliviar el incremento sustancial de los excedentes de petróleo si se confirma el desplome récord de la demanda.

Los ministros de Energía de los países del G20 se reunirán mañana en una sesión extraordinaria para estudiar nuevas iniciativas, entre las que destaca la posibilidad de un aumento sustancial de las compras destinadas a reforzar las reservas estratégicas de petróleo.

Estas adquisiciones, anunciadas ya por parte de EEUU, permitirían reducir el excedente de crudo, y de paso, enfriar las alertas que ha generado en las últimas semanas la posibilidad de que el mercado no pudiera absorber todo el stock provocado por el derrumbe de la demanda, ante la limitación y los costes de su almacenamiento.

Este escenario es el que ha alentado en las últimas semanas previsiones extremas por parte de los analistas, como la caída del petróleo a cero dólares o incluso a precios negativos.