JPMorgan asegura que los precios del petróleo podrían subir otros US$ 5 a US$ 10 por barril

Commodities

El estratega de mercado global, Kerry Craig, entregó dos factores claves que llevarían a los futuros del crudo Brent y West Texas Intermediate "un poco más arriba" desde donde están ahora.

En medio de la racha alcista de los commodities, JPMorgan aseguró que los precios del petróleo podrían ver más alzas en el futuro a medida que estos continúan registrando fuertes ganancias, ante los efectivos procesos de vacunación contra el Covid-19 que han desarrollado varios países del mundo para reactivar sus economías.

“Creo que hay margen para que los precios del petróleo suban un poco en este entorno, pero, ya sabes, sin pensar en un precio de US$ 80 o US$ 90 el barril. Tal vez suba US$ 5 o US$ 10 más desde aquí", aseguró Kerry Craig, estratega de mercado global de JPMorgan Asset Management, a CNBC esta mañana.

Los futuros del crudo Brent y West Texas Intermediate han subido más de 20% cada uno en lo que va del año, superando en los últimos días máximos históricos de US$ 63 y US$ 60, respectivamente.

Si bien estos precios se han ido moderando, la ola de frío en Texas, donde su ubican las refinerías más importantes de EEUU, provocó que los precios del petróleo y la energía se dispararan ante una menor oferta. Y, según comentó Craig, hay dos factores claves que impulsarán aún más sus precios.

En primer lugar, se espera que la demanda de petróleo aumente a medida que la economía mundial se recupere del impacto de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, eso se "reducirá hasta cierto punto", ya que la probabilidad de que los viajes internacionales regresen pronto es muy baja, y esto, según el estratega, es una "fuente importante de demanda".

En cuanto a la oferta, Craig señaló que siguen confiando en los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) para mantenerla relativamente restringida. “Y creo que todavía hay una duda sobre eso en términos de la cantidad de oferta que llega en relación con la demanda", agregó.