Precio promedio del cobre roza los US$ 3,20 este año y es muy superior al mismo lapso de 2017

Commodities

El valor de la materia prima subió 0,59% en la Bolsa de Londres.

El precio del cobre finalmente subió en la Bolsa de Metales, pese al aumento del dólar a nivel global que suele afectar el precio del metal rojo y las materias primas.

En el mercado spot de Londres, la materia prima se cotizó en US$ 3,2084, lo que supone un incremento de 0,59% en relación al cierre de ayer.

Con este valor, el precio promedio del cobre llega a US$ 3,195, cifra considerablemente más alta que los US$ 2,64 que tenía a igual fecha del año pasado y al US$ 2,79 con que cerró 2017.

"En general, dentro de la semana, como no hubo muchos movimientos por parte de China, el cobre se mantuvo estable", dijo Marina Ogaz, analista de EuroAmerica.

No obstante, los próximos días no serían lo mismo.

"Si uno mira los futuros, están a la baja, por lo que uno esperaría que la próxima semana estuviera cotizando a la baja", comenta la experta.

"Esto lo asocio al los inventario de la Bolsa de Shanghai, los cuales aumentaron un 10,5%", afirma.