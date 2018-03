US$400 le falta al cobalto para alcanzar los US$ 90.000

Commodities

Octavo máximo histórico en el mes y el cobalto está a unos pocos dólares de convertirse en uno de los commodities más preciados del mundo.

De acuerdo con la Bolsa de Metales de Londres, hoy extraño metal tiene un precio de US$ 89.608, a menos de US$ 400 de llegar a los US$ 90.000.

El cobalto, commodity esencial en la fabricación de baterías para autos eléctricos y dispositivos móviles como celulares y tablets, tiene una oferta muy escasa, al cual radica en su mayoría en la República Democrática del Congo, país acusado de explotar a menores de edad en minas para obtener la materia prima,