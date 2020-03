Dólar vive una jornada estable en medio de volatilidad de los mercados

Divisas

Pese a agresivas caídas en las mayores monedas de la región, el peso chileno cerró cerca de su precio de ayer. Entre los bamboleos del día, el tipo de cambio se ubicó en $ 836,20 al finalizar el día.

Los mercados internacionales siguen cubiertos por un velo de volatilidad, mientras que los inversionistas tratan de tomar decisiones en medio de la continua expansión internacional del coronavirus, pero entre los altibajos del intradía, el dólar terminó el día casi en el mismo lugar que ayer.

La divisa estadounidense llegó al cierre de las operaciones en $ 836,20, lo que representa una leve subida de $ 0,20 con respecto al precio de ayer.

Pero que el valor final no variara mucho no significa que la jornada no estuvo movida. Después de empezar las operaciones con poco movimiento, el tipo de cambio empezó a caer hasta encontrar un mínimo intradía en $ 831,88 a las 11.00 horas, para luego subir hasta el máximo intradía, de $ 838,77, una hora y media después.

Esto se da en un contexto de sentimiento negativo con las monedas emergentes en general y latinoamericanas en particular.

A esta hora, muestran datos de Bloomberg, el grueso de las principales divisas del mundo emergente –con la excepción de sólo cuatro– pierden terreno frente al dólar, mientras que la cotización internacional del billete estadounidense, medido a través del Dollar Index, se aprecia un 0,15%.

En América Latina, las dos monedas que más determinan los movimientos de flujos hacia la región están teniendo los peores resultados. El peso mexicano lidera las bajas a nivel mundial, con una contracción de 1,53%, y el real brasileño lo acompaña con una caída de en torno a 1%.

A esto se suma que los precios del cobre están cayendo en este momento. Mientras que el precio spot de la principal exportación chilena cayó un 0,82% hoy en la Bolsa de Metales de Londres, ubicándose en US$ 2,5184 por libra, mientras que los futuros del commodity en Chicago caen en torno a 0,50% en todos los plazos.

La volatilidad se tomó los mercados esta semana, luego de que estallara una disputa entre Rusia y Arabia Saudí, lo que hundió el precio del petróleo, lo que se suma a la incertidumbre generada por la agresiva expansión global del coronavirus Covid-19.

Los distintos bancos centrales ya están tomando medidas para enfrentar la situación. El Banco de Inglaterra toma el liderazgo al inicio de la jornada y sorprende al mercado con un recorte de tasas. El emisor inglés realizó una reunión de emergencia, tras la cual anunció un recorte de 50 puntos base a su tasa de referencia, para llevarla a 0,25%.

Por otro lado, la agencia Bloomberg afirmó que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advirtió a los gobiernos del bloque que, si no reaccionan y anuncian paquetes de estímulo fiscal importantes, la región viviría una crisis similar a la de 2008/2009. Se espera que el emisor europeo anuncie mañana un recorte de 10 puntos base y medidas de estímulo similares a las adoptadas hoy por su par inglés.