El bitcoin roza mínimos anuales y pone en riesgo los US$ 100.000 millones de capitalización

Divisas

La criptomoneda sufre una caída de más de 11% y rompe los US$ 7.000.

El bitcoin no levanta cabeza y a esta hora sufre un derrumbe de dos dígitos, muy por debajo de la barrera de los US$ 7.000 y cerca de su cota más baja del año.

La famosa criptomoenda, que en diciembre de 2017 estuvo cerca de los US$ 20.000 por unidad, anota una caída de 11,50% en estos precisos momentos y se cotiza en US$ 6.766.

Los niveles alcanzados en la sesión de hoy elevan al 50% las pérdidas acumuladas sólo en lo que va de año.

La espiral bajista de los últimos meses no sólo pasa factura al precio del bitcoin. De acuerdo a Exoansión, su capitalización se desinfla hasta poner en riesgo la barrera de los US$ 100.000 millones. Hace sólo seis meses, coincidiendo con sus récords históricos, la capitalización del bitcoin superaba los US$ 325.000 millones.

Esta cifra supera el valor conjunto de todas las criptomonedas a día de hoy, desinflado justo por debajo de los US$ 300.000 millones.

Investigación

Las caídas predominantes desde el inicio del año, en medio de un mayor cerco regulatorio y de incesantes alertas de un estallido de la burbuja, se aceleran en las últimas horas con las informaciones publicadas por 'Wall Street Journal'.

El diario asegura que los reguladores de Estados Unidos, a través de la Commodity Futures Trading Commission, han abierto una investigación a varias plataformas de negociación de criptomonedas sobre posible manipulación de precios.

El correctivo se generaliza entre las principales criptomonedas, con descensos próximos también a los dobles dígitos en las cotizaciones del ethereum, el ripple y el bitcoin cash, y se elevan por encima del 15% en el caso del EOS, convertido en los últimos meses en la quinta mayor criptomoneda por capitalización.

La fiebre por las criptomonedas tocó techo en diciembre, tras un espectacular rally en los años anteriores. Desde entonces las desinversiones continúan marcando la pauta. Todos los intentos de rebote en el precio de la divisa virtual han chocado desde mediados de marzo con la barrera de los 10.000 dólares.

Los analistas destacan un cambio mayoritario en el perfil inversor. La huida de los inversores a largo plazo, dentro de un contexto de subida vertical, ha dado paso a un predominio de los inversores que buscan ganancias a corto plazo, en un intento por aprovechar la elevada volatilidad que mantiene la cotización del bitcoin.