Muere ahogado uno de los mayores inversionistas de bitcoins en el mundo

Divisas

Mircea Popescu, uno de los pioneros en el mercado de criptomonedas y convertido en millonario al atesorar una de las mayores inversiones a título individual de bitcoins, falleció ahogado en Costa Rica a los 41 años de edad. Sin descendencia, se desconoce el destino de su fortuna.

Las autoridades de Costa Rica han confirmado el fallecimiento de Mircea Popescu, conocido en el ámbito del mercado de las criptomonedas desde hace casi una década, desde que en 2012 iniciara un blog personal sobre el bitcoin y poco después fuera uno de los promotores de MPEx, una de las primeras plataformas de negociación de bitcoins, creada prácticamente al mismo tiempo que la estadounidense Coinbase.

El pionero en la inversión de criptomonedas había logrado una fortuna valorada en más de US$ 1.000 millones gracias a los bitcoins que había atesorado desde sus inicios como inversionista de la mayor de las divisas digitales. Antes del reciente desplome de la criptomoneda, durante los récords históricos alcanzados a mediados de abril por el bitcoin cuando rozó los US$ 65.000, su fortuna personal rondaría los US$ 2.000 millones.

Con 41 años de edad estaba considerado uno de los mayores inversionistas de bitcoins a título individual del mundo.

El fallecimiento ha tenido lugar en Costa Rica. Los medios locales explican que "los hechos ocurrieron alrededor de las 8:30 de la mañana (hora local) cuando Popescu ingresó al mar para nadar en el sector de Tramonto, fue arrastrado por la corriente y murió en el lugar".

Los medios de Costa Rica apuntan que los socorristas recuerdan a los turistas que la zona del suceso no es una playa para nadar, porque "la corriente puede arrastrarte kilómetros y si nadas contra ella mueres de agotamiento".

La controversia acompañó a Mircea Popescu desde el momento en el que se disparó su popularidad. Feroz opositor a otras criptomonedas como ripple, era conocido por sus opiniones polémicas, criticadas en ocasiones por contener matices sexistas y racistas.

El fallecimiento de Popescu, sin descendencia conocida, deja sin resolver el misterio de cuál será el destino de su fortuna millonaria invertida en bitcoins.