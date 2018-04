No den por muerto al bitcoin: apuestas los sitúan en US$ 30.000 a fin de año

Divisas

La criptomoneda se cotiza en estos momentos en poco más de US$ 6.500.

El bitcoin trepó casi 1.300% el año pasado y no estuvo ni de cerca de ser la criptomoneda que más subió. Sin embargo, en el inicio de 2018 esta y otras monedas virtuales entraron en un periodo de corrección que hoy las tiene a menos de la mitad del valor que registraron en su punto más alto.

La fuerte caída que han mostrado en este ejercicio ha alentado a muchos analistas a sostener que la burbuja de las criptomonedas finalmente ha estallado.

Pero no hay unanimidad en este diagnóstico porque hay quienes, al contrario, apuestan por una violenta recuperación, especialmente en el bitcoin que llegaría a niveles inéditos este año.

De acuerdo al sitio Bolsamanía, Tom Lee, de Fundstrat Global Advisors, estimó en una nota para clientes que esta criptomoneda podría llegar a los US$ 25.000 a fines de 2018, cifra muy superior a los casi US$ 20.000 que logró a mediados de diciembre de 2017 en su peak histórico.

"Más adelante en 2018 vemos catalizadores positivos para el bitcoin", dijo el experto, un conocido alcista de esta criptomoneda.

Este experto esta tan convencido de su pronóstico que incluso le puso fecha de inicio al periodo de recuperación de la moneda creada por Satoshi Nakamoto: el 15 de abril próximo Este repunte se producirá porque "las ventas se han visto exacerbadas por la temporada de pago de impuestos en los EEUU".

Pero no es el más optimista ya que el presidente de la firma de inversores LDJ Capital, David Drake, calculó que el bitcoin llegará a US$ 30.000 en 2018. Sin embargo, este precio se logrará sólo si la criptomoneda logra quebrar con fuerza los US$ 6.000, según Jani Ziedins, de Cracked Market.

Según el experto, indica Bolsamanía, el bitcoin caería incluso hasta los US$ 4.000 en las próximas semanas y a partir de ahí empezará su recuperación.

El bitcoin se cotiza en estos momentos US$ 6.599, lo que representa una baja de 2,2% y su nivel más bajo desde noviembre de 2017.