Economistas critican financiamiento de la reforma previsional del gobierno

Finanzas Personales

Esta mañana, Andrés Velasco, José De Gregorio y Guillermo Larraín participaron de un seminario.

"No está muy claro en qué período se contabiliza lo que vale. ¿Son US$ 3.500 millones en un año? ¿En seis meses? El informe financiero no es claro y las declaraciones de las personas del gobierno no son claras. Estamos entrando en una suerte de populismo fiscal y hay varios proyectos de ley que andan dando vuelta donde ha pasado lo mismo", disparó el exministro de Hacienda, Andrés Velasco, en contra del proyecto de pensiones que presentó el gobierno el domingo pasado.

En el marco de un seminario organizado por la Universidad de Chile, Velasco cuestionó el financiamiento de la iniciativa señalando que "se tira una cifra que por razones políticas conviene achicar pero en este caso (pensiones) conviene agrandar y no está muy claro cuánto valen las cosas".

No obstante, sus críticas no terminaron ahí y el exjefe de las finanzas públicas cuestionó el trabajo del ministerio de Hacienda, "estamos en una dimensión en que tenemos una debilidad institucional importante. La calidad de los informes financieros de Hacienda debería ser mejor de lo que son. La calidad de nuestro debate en materia de pensiones es pobrísimo".

De igual forma, José De Gregorio, expresidente del Banco Central, manifestó que al final del día los recursos para financiar la reforma previsional provendrán de los impuestos.

"Se dice que son US$ 3.500 millones pero el problema es que serán gastos generales de la nación. A nadie le van a tocar el bolsillo se supone, pero nosotros que sabemos de política fiscal, sabemos que tarde o temprano eso se paga", advirtió.

"En algún momento, se terminarán aumentando los impuestos para financiar esto (el proyecto de pensiones)", remarcó el economista.

Por último, el exsuperintendente de Valores y Seguros, Guillermo Larraín sostuvo que la demanda por gasto público es enorme y que "la presión que va a meter la reforma de pensiones refleja eso".

De esta forma, Larraín explicó que el incremento de la cotización individual en 4% "es poco y los US$ 3.500 millones, parece mucha plata pero es en régimen y es porque se está privilegiando el mecanismo fiscal".

El economista insistió en que esto no es suficiente para mejorar las jubilaciones. "Hay que buscar herramientas adicionales para poder generar un incremento más alto de las pensiones que estamos viendo".

"Este gobierno está apostando mucho al crecimiento económico, sin estar haciendo una reforma que esté generando ese crecimiento", concluyó.