FNE detecta distorsiones de hasta 4,8% en rentas vitalicias y propone reforma al SCOMP

Según el primer estudio de mercado realizado por la nueva División de Estudios de Mercado de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

En medio del debate en torno a las bajas pensiones, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó los resultados de un estudio acerca del mercado de las rentas vitalicas.

Y una de las principales conclusiones del informe es que en hasta 4,8% podría mejorarse el monto de una pensión por jubilación promedio si se lograra corregir una serie de distorsiones que hoy existirían en el mercado de las rentas vitalicias.

El estudio comenzó en mayo de 2017 y tuvo como hipótesis la falta de competencia en esta industria y que "existen distorsiones significativas en el mercado de rentas vitalicias reguladas por el D.L. 3500 de 1980, que producen una disminución de los montos de pensiones para los beneficiarios, posiblemente atribuibles a una baja intensidad de competencia en el mercado".

En el desarrollo de este estudio, la Fiscalía logró comprobar su hipótesis y estimó que las mencionadas distorsiones están relacionadas con problemas en el funcionamiento del Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión (SCOMP), con la información presentada en el certificado de ofertas y con el pago de la comisión por asesorías en el SCOMP.

Ante este diagnóstico, la FNE plantea dos tipos de propuestas: aquellas que sólo requieren modificaciones de carácter reglamentario y aquellas que requieren modificaciones legales, además de reglamentarias. Todas ellas apuntan a simplificar el funcionamiento del sistema y a mejorar la forma en que se presenta la información a las personas, de tal manera de impulsar a quienes se pensionan a tomar las mejores decisiones, resguardando su libertad de elegir.

A cargo de este primer estudio de mercado estuvo el Subfiscal Nacional, Mario Ybar, quien señaló que los problemas de competencia en los mercados no necesariamente provienen de conductas ilegales de las empresas, sino que también pueden tener otro origen como, por ejemplo, problemas regulatorios. Justamente, la facultad de realizar estudios de mercados permite a la Fiscalía diagnosticar estas falencias y proponer posibles vías de solución.

"Nos encontramos con un mercado que tiene espacio para ser más competitivo y estamos planteando soluciones de muy bajo costo y que atacan los problemas de fondo del sector. Lo que hemos visto es que si las personas hubieran elegido la pensión con el mejor precio y hubiesen pagado un monto menor por la intermediación o no hubieran pagado por ella, sus pensiones hubiesen mejorado entre un 2,4% y un 4,8%, lo que equivale a entre US$ 61 millones y US$ 132 millones anuales", aseguró Ybar.