Pensiones: Comisión de Hacienda de la Cámara Baja aprueba proyecto que crea el "Nuevo Ahorro Colectivo"

Finanzas Personales

La iniciativa será votada la próxima semana en Sala.

Con todo, en el gobierno y en la Nueva Mayoría ya están resignados a que la reforma al sistema de pensiones de la Presidenta Michelle Bachelet en su totalidad no verá luz, pues los plazos son demasiado cortos, por lo que será la administración de Sebastián Piñera la encargada de proponer una nueva iniciativa previsional.

[an error occurred while processing the directive]