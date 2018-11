Reforma previsional comenzaría su tramitación el 3 de diciembre

Finanzas Personales

Ayer el Ejecutivo presentó el proyecto a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.

Por un poco más de dos horas, los ministros de Hacienda, Felipe Larraín y del Trabajo, Nicolás Monckeberg junto a la subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, expusieron los lineamientos generales de la reforma de pensiones ante la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados.

La instancia sólo fue de carácter informativa ya que para que comience la tramitación del proyecto, el Consejo Consultivo Previsional debe entregar un informe cuyo plazo límite es el viernes 28 de noviembre. De esta forma, la propuesta podría iniciar su tramitación el lunes tres de diciembre. Además en la sesión, se le puso urgencia simple al proyecto.

Luego de ser consultado por un posible atraso en la tramitación, Monckeberg explicó que "hemos actuado en perfecto concordancia con el Consejo Asesor Previsional, desde la primera sesión en que les expusimos el proyecto hasta ahora y ellos saben perfectamente que no vamos a iniciar ni el presidente de la comisión tampoco, la tramitación formal del proyecto hasta que no llegue el informe".

Así las cosas, indicó que si las expectativas son que se vote a legislar en diciembre, "me atrevería a decir que es absolutamente improbable".

De todas formas, el titular del Trabajo, destacó la recepción de los diputados. "Rescato el ánimo de los parlamentarios de hacer un debate con altura de miras", manifestó.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, señaló que "esperamos buena disposición por parte de los parlamentarios. Tienen sus legítimas dudas y esperamos poder contrastar los números porque hay veces que muchas de esas dudas se pueden aclarar cuando se miran los números y cuando se hacen las comparaciones adecuadas".

En ese sentido, Larraín defendió el costo fiscal de la iniciativa aclarando que "es un costo fiscal que es similar al que tuvo la reforma del año 2008".

Mientras que la subsecretaria de Previsión Social, manifestó que "siento que hay muchas opiniones que se dan porque todavía no conocen el proyecto en detalle. A lo mejor si lo conocieran en más profundidad tendrían una opinión distinta frente a algunos temas que están recogidos".

Al ser consultada por las críticas del presidente de AFP Habitat, Cristián Rodríguez respecto a que no se debería eliminar el Fondo de Educación Previsional, Zaldívar respondió que el Estado tiene un rol súper importante en materia de educación previsional "y lo vamos a seguir ejerciendo pero distinto es que las iniciativas de este fondo sean financiadas con cargo a las comisiones del administrador. Creemos que deben ser financiadas por ellos, lo que no quiere decir que el Estado no seguirá haciendo educación previsional o no seguirá fiscalizando que la plata se use bien", sostuvo.

Desde la administradora también cuestionaron la medida en que grupos de personas podría negociar las comisiones de la administración del 4% adicional.

Frente a eso la subsecretaria explicó que se está dando harta competencia a las administradoras. "Se está permitiendo que puedan devolver utilidades a los trabajadores. Por cierto que tiene que generar incomodidad y es parte del proyecto cuando uno quiere de alguna manera que ingresen nuevos actores y mejorar el sistema actual", remarcó.