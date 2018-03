Batalla comercial entre las AFP: Cuprum reabre competencia por no ser la más cara del sistema

Mercados en Acción

La administradora anunció el martes por la noche que disminuirá su comisión por gestión de la cotización obligatoria.

Cerca de la medianoche del martes AFP Cuprum anunció que a partir del próximo 1 de julio disminuirá su comisión por administrar la cotización obligatoria, de 1,48% a 1,44% sobre el salario. Además, informó que bajará su cargo por gestionar el Ahorro Previsional Voluntario (APV) de 0,7% a 0,6% anual sobre el saldo.

Esta medida se adopta casi un año después de que en mayo del año pasado, ProVida modificara su estructura de comisiones. La administradora las bajó de 1,54% a 1,45% sobre la renta, lo que en ese momento dejó a Cuprum como la más cara del sistema.

La decisión de la gestora de Principal también llega después de que en enero PlanVital anunciara que va a aumentar a partir de agosto su comisión, de 0,41% a 1,16%. Esto no participar de la última licitación de cartera de afiliados -declarada desierta por el regulador-. Así los nuevos entrantes al sistema irán de forma automática a Modelo, la que una vez acabe el período licitado será la administradora más barata.

De esta forma, se armó el escenario para una batalla comercial entre las AFP, la que se verá con más fuerza una vez que los más de 900 mil cotizantes de PlanVital puedan cambiarse de administradora, teniendo en cuenta la importante alza en su comisión.

No ser la más cara

Según fuentes cercanas a Cuprum, la decisión de la AFP de disminuir la comisión estuvo basada, en buena parte, en no tener el rótulo de ser la más cara del sistema, lugar donde los dejó ProVida. De hecho, señalan que también es una contramedida hacia un intento de la gestora ligada a Metlife de alcanzar el nicho que ostenta Cuprum, es decir, afiliados con altas rentas y, por lo tanto, con fondos de pensiones más grandes.

A la pelea por no ser la gestora más cara se puede unir AFP Capital, la que desde julio, si todo continúa según hasta ahora, tendrá el mismo cobro que Cuprum, de 1,44%

Consultada sobre eventuales cambios, la gerente general de Modelo, Verónica Guzmán, señaló que “siempre hemos sido responsables al momento de fijar un precio, porque queremos que sea sustentable en el tiempo y no un ofertón de momento”.

Desde AFP Capital apuntaron que mantendrán su comisión en 1,44%, “ya que tenemos la convicción de que mejores pensiones no se construyen sólo desde la comisión, sino desde una adecuada integración entre este elemento y otros relevantes como la asesoría, un plan de ahorro, la orientación sobre cómo aprovechar los beneficios del sistema”.

El gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, dijo que “nos parece una buena noticia” y que “eso demuestra que las AFP no son las mismas que hace 20 años. Entienden lo que está pasando, se están acercando a sus afiliados y estamos por trabajar en mejorar las pensiones”.

El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, dijo que “todavía hay más espacio para bajar comisiones y que estas administradoras y las demás que están en el mercado debieran hacerlo” y agregó que “todo lo que son baja de comisiones son buenas noticias, porque son menores precios para los afiliados”.

Habitat y Capital piden que comisión sea con cargo al saldo y no al salario

El presidente de AFP Habitat, Juan Benavides, no quiso comentar la decisión de Cuprum de disminuir su comisión, pero sí dijo que prefiere que ésta sea con cargo al saldo de la cuenta y no con cargo al salario. "Mientras no haya claridad respecto de la reforma es muy difícil saber dónde pararse. Estamos a la espera de que esta reforma avance, porque nosotros pensamos que la mejor comisión es la que por saldo y no sobre sueldo. Son cambios que esperamos que se materialicen y vayan en esa línea", señaló tras la segunda cuenta que realiza esta administradora con una exposición y respuestas a preguntas de sus afiliados.

En la misma línea va la propuesta de AFP Capital.

"Sería recomendable implementar una comisión por saldo ahorrado, que alinea de mejor manera los intereses del afiliado con la administradora, y que además genera un incentivo a quienes comienzan a trabajar. Esperamos que una medida como esta pueda ser considerada en la próxima reforma", afirmaron ante una consulta de Diario Financiero.

Martín Mujica, gerente general Cuprum

"Hemos hecho una inversión que hoy nos permite este esfuerzo"

- ¿Por qué decidieron bajar las comisiones?

- Estamos haciendo un esfuerzo de bajar las comisiones de todos. Como Cuprum seguimos comprometidos en dar la mejor asesoría y un servicio de excelencia y mantener nuestro liderazgo en rentabilidad. Aquí lo que consideramos es el resultado de todo nuestro proceso de modernización e inversiones, que nos permiten hoy tomar una decisión como ésta.

- ¿Tiene que ver también que hayan quedado como la AFP más cara?

- Todas esas cosas se consideran. Obviamente eso es un hecho de la realidad, pero las principales razones que nos motivan es la relación y el servicio que tenemos con nuestros clientes.

- ¿Esta baja no afectará la calidad de servicio?

- Todo lo contrario. Hemos hecho una inversión importante en la compañía, en mejorar procesos y seguridades de nuestro sistema, que nos permiten hoy día hacer un cambio como este.

- ¿Por qué mantener intactos los otros cobros?

- Queremos darle un rol muy relevante al ahorro voluntario. Es algo que hemos tratado de abordar y nos pareció que es una buena señal el acceder a un costo de administración de sus ahorros a un costo más bajo, sobre todo con los niveles actuales de cotización, que son muy bajos.