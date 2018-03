Bernardita Piedrabuena: “Tener bajo una misma institución al sistema financiero evita incoherencias”

Mercados en Acción

Plantea que “es un gran desafío pero no imposible” la integración de la Superintendencia de Bancos con la Comisión para el Mercado Financiero.H

Hoy es el último día de Bernardita Piedrabuena como asesora del Ministerio de Economía y en entrevista con Diario Financiero hace un repaso de su labor tanto en esta cartera como de su paso como coordinadora de Mercados de Capitales y Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda.

Piedrabuena lideró importantes cambios en estos cuatros años en el sistema financiero y dos de ellos quedan pendientes en el Congreso: protección de datos y modernización de la legislación bancaria.

- ¿Cómo se aborda la protección de datos teniendo en cuenta que es un tema que está en evolución?

- El desafío es generar leyes, más bien amplias, que otorguen en el momento de las definiciones mayores facultades al regulador, en este caso a la agencia de protección de datos.

-¿Tiene para un buen tiempo el proyecto?

- Le queda un camino largo todavía.

- ¿Por qué es importante que se apruebe?

- El desarrollo económico de los países pasa en parte por el tratamiento de datos. En Chile, la legislación actual no está protegiendo de manera debida a los titulares y el uso de datos. El país podría, si tuviera un marco regulatorio adecuado, exportar servicios de tratamiento de datos y no puede hacerlo porque no somos una nación segura para tratar datos.

El trámite de la Ley de Bancos

- ¿Cómo vio la discusión que se armó en la mesa técnica para la reforma bancaria?

-Fue un proceso que permitió madurar el proyecto, que además fue muy amistoso y civilizado.

- ¿Ayudó a construir consenso?

- Sí.

- ¿Cómo ve el desafío de integrar la Superintendencia de Bancos a la Comisión para el Mercado Financiero?

- Es un gran desafío pero no es imposible. La Comisión se está preparando para asumirlo desde que fueron nombrados los comisionados. Si bien la integración puede tener sus dificultades, también sus beneficios. Tener bajo una misma institución al mercado financiero va a permitir verlo en su globalidad y evitar incoherencias.

Tiene sus desventajas también, siempre una integración es difícil. No existe un modelo único de supervisión en el mundo y ninguno es mejor que otro. Va a depender del país en que estemos, de sus reglas formales, culturales y sociales.

- Queda pendiente la resolución bancaria.

- Sí, es un desafío que existe en relación no solo a los bancos. En estos cuatro años me di cuenta de que en diferentes sectores hay que hacer un análisis más detallado en relación a cómo son los mecanismos de resolución de diferentes agentes financieros. Hay que hacer una revisión comprensiva del sistema.

El reto del desarrollo tecnológico

- ¿La regulación del desarrollo tecnológico en la industria financiera también es un reto?

- Lo es. Varias veces se plantea el tema de shadowbanking, instituciones que se comportan como bancos pero no tienen regulación bancaria. Eso puede generar problemas en el sistema financiero si ese actor crece mucho.

- Felipe Larraín dijo que querían seguir con el proyecto de Ley de Bancos, ¿cómo evalúa eso?

- Muy positivamente. Es un proyecto muy importante y ojalá lo sacar adelante y aprobar.

-¿Queda satisfecha con los proyectos que quedan en trámite?

- Me voy contenta y satisfecha con la labor cumplida. Creo que hicimos cosas importantes en términos de mercado de capitales. Todo fue configurando un paradigma de regulación más moderno y coherente.

- ¿Le habría gustado ver aprobados los proyectos de Ley de Bancos y Protección de Datos?

- Por supuesto que uno quiere verlos aprobados, pero bueno, uno propone y Dios dispone.

"Desde mi perspectiva el Bitcoin es un juego Ponzi"

La regularización de las monedas digitales es uno de los temas que deben abordarse, afirma Bernardita Piedrabuena, y cree que "Chile debería tener una discusión sobre el Bitcoin".

La asesora del Ministerio de Economía aclara que la criptomoneda "hoy no está definida como instrumento financiero en nuestra legislación". Frente a ello, plantea que hay que considerarlo desde diferentes aristas. "¿El Bitcoin es una moneda, un commodity, es un valor? Porque cuando tu defines aplicas la regulación al respecto", explica.

A juicio personal de la asesora de Economía, "desde mi perspectiva es un juego Ponzi".

Según estima la exfuncionaria de Teatinos 120, "el Bitcoin no se usa para transaccionar" y puso como ejemplo que "la gente lo usa como depósito de valor".

"Hay alguien que originalmente te vendió ese Bitcoin y se quedó con dólares o euros. Y cuando llegue el momento, a quién le irás a cobrar esos dólares o euros que tú le diste. Entonces, los primeros que entran ganan, pero los que se quedan, al momento del desplome, se quedan con unas monedas que no valen nada", argumenta Piedrabuena.