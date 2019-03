Cobre, petróleo y bolsa china: los grandes ganadores de febrero en los mercados

Mercados en Acción

La evolución de las negociaciones entre China y EEUU fue clave durante el mes. En monedas, destacó la libra esterlina.

Estuvo lejos de la volatilidad de diciembre, pero también distó del auge de enero. Raya para la suma, febrero fue un mes en que se moderó el entusiasmo y volvieron a surgir algunas dudas entre los inversionistas.

En la medida que los entusiasmos se han ido atenuando, los activos considerados más riesgosos –como bolsas, monedas emergentes y materias primas– no lograron replicar las ganancias del primer mes del año. Pero eso no significa que no haya ganadores.

En el mundo de los commodities, los mejores resultados se observaron en el cobre y el barril de WTI.

La principal exportación del país se apreció un 6,31% durante febrero, lo que la dejó al filo de los US$ 3 por libra. Al cierre de ayer, el metal cerró la jornada de la Bolsa de Metales de Londres en un US$ 2,9647 por libra.

El rally del metal este mes, según indican desde Scotiabank, “fue iniciado por una combinación de una retórica comercial más calmada e inventarios a la baja”.

Efectivamente, uno de los grandes motores de los mercados financieros en las últimas semanas han sido las negociaciones que sostuvieron Estados Unidos y China, que si bien terminaron sin anuncios concretos o planes delineados, entregaron una nota de optimismo de que las relaciones entre ambas potencias puedan mejorar.

La moderación de las ansiedades ligadas a la guerra arancelaria que se desató en marzo del año pasado está detrás del auge de las acciones chinas, según comentan desde el mercado.

El índice bursátil CSI 300, que agrupa a las 300 mayores compañías que cotizan en las bolsas de Shanghai y Shenzhen, se disparó un 14,61% durante febrero.

La renta variable china ha estado íntimamente ligada a las expectativas de la guerra comercial, dado que el efecto que pueda tener el conflicto en la gigante economía asiática está dentro de las principales preocupaciones de los inversionistas, en especial considerando la desaceleración que ha mostrado el sector manufacturero en los últimos meses.

En el petróleo, el impulso viene por el lado del balance de oferta y demanda global, acota el economista de commodities Rory Johnston, de Scotiabank. El WTI, que se encumbró un 6% en el mes, explica, se ha visto apoyado por los recortes de producción impulsados por la OPEP, la crisis en Venezuela y una desaceleración del crecimiento de los inventarios en EEUU.

En el mundo de las monedas, la mayoría de las más expandidas del mundo perdieron terreno ante el dólar, mientras que la cotización internacional del billete verde –medida a través del Dollar Index, que lo contrasta con una canasta de divisas internacionales– se apreció un 0,66% en el mes.

Sin embargo, una moneda destacó: la libra esterlina, apoyada por mejores perspectivas para el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, en la medida en que se percibe una menor probabilidad de que se genere un Brexit sin acuerdo y una mayor opción de que se realice un segundo referendum.

La bolsa terminó en rojo

Fuera de celebrar la subida del cobre, el peso chileno cerró el mes casi sin variación con respecto al cierre de enero, finalizando la jornada en $ 654,70. Esto se debió, explican desde el mercado, a que el avance internacional y la caída de las principales monedas regionales compensaron las presiones alcistas que le aportó el cobre .

A nivel de bolsas, los resultados dejaron qué desear también. Si bien el referente S&P/CLX IPSA pasó el grueso de febrero acumulando ganancias, las últimas dos jornadas –con bajas diarias sobre 1%– lo dejaron en rojo.

A esto se suma que febrero fue complejo para las mayores bolsas de la región, Brasil y México. Sao Paulo en particular preocupa, con una baja acumulada de más de 2%, en la medida que los inversionistas ajustan sus expectativas a las dificultades que enfrentaría el gobierno de Jair Bolsonaro para concretar sus reformas económicas.