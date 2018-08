El juez que podría devolverle los US$ 10 millones robados a Banco de Chile

Mercados en Acción

Egresado de la Universidad de Hong Kong, ha tenido una larga trayectoria profesional, donde se incluye su paso por el ámbito privado y el público.

Como un respetado y reconocido abogado, así se refieren los diferentes portales de Hong Kong al momento de hablar de Keith Yeung SC, juez adjunto del Tribunal Superior de dicha región administrativa especial de China, donde se ubica uno de los centros financieros más importantes del mundo.

¿Por qué nos debe importar a los chilenos este abogado? Yeung, de 52 años, es quien dio el último paso en la investigación que se lleva a cabo en Hong Kong sobre el robo por US$ 10 millones a Banco de Chile, que fue víctima de un ataque informático el 24 de mayo pasado.

El caso de la compañía ligada al grupo Luksic y Citibank llegó a las manos de Yeung luego de que el 25 de junio el banco chileno recurriera hasta el Tribunal Superior de Hong Kong, exigiendo la devolución de al menos US$ 5 millones a una firma con sede en la región, según informó Pulso.

La instancia que preside Yeung es similar a la Corte de Apelaciones de Chile, pero cuenta con mayores atribuciones. Está facultada para escuchar las apelaciones provenientes desde otros tribunales que ya fallaron en una primera instancia, como también para recibir nuevos casos que se le presenten. Por esto es que es calificada como de suma importancia para el sistema judicial de Hong Kong.

De acuerdo a los registros de la región china, Keith Yeung SC estudió derecho en la Universidad de Hong Kong, egresó en 1987 y empezó a ejercer a partir desde 1988.

Según los registros de Hong Kong Legal Service, Yeung trabajó en el estudio de Gary Plowman S.C. Chambers, donde escaló hasta la calidad de senior en 2009.

Durante su desempeño en la firma, se destacó en el área civil y penal, especializándose en derecho comercial y mercado de valores. Específicamente, en temas relacionados a seguridad comercial y conductas de mercado.

Yeung también incursionó en el mundo gremial. Entre 2008 y 2010 fue secretario honorario y tesorero del Colegio de Abogados de Hong Kong, para luego en 2011 convertirse en presidente de la entidad.

Por otro lado, no es primera vez que actúa como juez adjunto del Tribunal Supremo de Hong Kong: en 2013 también estuvo en el puesto aunque sólo por dos meses.

Ese mismo año, el 9 de septiembre asumió en el Departamento de Justicia de la región administrativa especial de Hong Kong como director de los Procesamientos Públicos, siendo el primer chino originario de la zona en ocupar ese puesto.

Su predecesor, el juez Kevin Zervos, describió a Yeung ante la revista Hong Kong Lawyer como un profesional “trabajador, dedicado y con la máxima integridad”.

Al asumir el cargo de director de Procesamientos Públicos, con 48 años de edad, Yeung afirmó ante la prensa que “el sistema de enjuiciamiento criminal es un aspecto vital del sistema legal de Hong Kong. Su objetivo clave es defender el Estado de derecho”.

Yeung prometió que su labor iba a estar ceñida en manejar los procesos penales “de manera justa e imparcial, guiándome por el interés público”.

El miembro adjunto del Tribunal Superior dejó el puesto dentro del Departamento de Justicia en 2017, tras terminar su contrato.

Según consigna el medio de la ex colonia británica, The Standard, Yeung comentó en su fiesta de despedida que por su labor en el Departamento de Justicia no podía dedicar suficiente tiempo a su familia debido a su agitada vida laboral.

Con su salida, Yeung había manifestado que quería ayudar a su hija a preparar su examen de egreso de la educación secundaria. Y es que el sistema educacional de Hong Kong es reconocido a nivel internacional como uno de los mejores del mundo, siendo una de sus principales características su alta exigencia.

Hoy, además de apoyar a su hija en sus desafíos escolares, Yeung sumó otro: liderar el caso por el ciberataque al Banco de Chile. Caso que él mismo, en su última resolución con fecha 20 de julio, catalogó como de “escala, sofisticado y de naturaleza grande”.

La historia del robo