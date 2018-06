Mercados en Acción Fondos de pensiones se quedan con 47,5% de las acciones de SQM que subastó Nutrien Cerca de US$ 1.000 millones fue la recaudación del paquete de acciones que se remató hoy en la Bolsa de Santiago. A un precio de $ 31.000 por acción (partió en $ 30.500) fue adjudicado esta mañana el paquete de acciones que Nutrien puso en el mercado, correspondiente a 20.166.319 de títulos de la serie B de la minera, recaudando así cerca de US$ 1.000 millones. ¿Los compradores? Como ya sonaba hace días fueron mayoritariamente las administradoras de fondos de pensiones. Así es como las AFP adquirieron casi la mitad de las acciones a disposición (47,5%), seguidas de los fondos mutuos, compañías de seguros y otras instituciones (16,8%), que corresponden a 3.387.903 acciones, el segmento extranjero (15%) se adjudicó 3.024.941 papeles y los inversionistas retail (11%) 2.218.377 acciones, entre otros. Características de la demanda La demanda total fue de $ 2.530.403.798.481, lo que corresponde a un total de 4.285 órdenes de compra ingresadas al libro. La demanda competitiva, esto es, órdenes con precio límite, fue por un monto de $ 1.394.711.278.460, representando 1.045 órdenes. Por último, la demanda no competitiva, (órdenes sin precio o a mercado), fue por un monto de $ 1.135.692.520.021, representada por 3.240 órdenes. El gerente de inversiones en Banchile, Corredores de Bolsa, José Antonio Díaz, destacó la operación. "Estamos muy contentos, esperábamos que hubiera harta demanda de los inversionistas, particularmente de las AFP. Incluso nos sorprendió porque estuvo en el rango alto de lo que esperábamos". En ese sentido, señaló que pocas veces se ha visto en el mercado una demanda de este tamaño. "Como colocador estamos muy contentos. Sin duda va a ser un resultado y una colocación muy exitosa que vamos a recordar por harto tiempo", añadió. Asimismo, desde BTG Pactual, el director ejecutivo de Investment Banking, José Ignacio Zamorano, valoró el remate. "Este es un espaldarazo a una compañía que tiene perspectivas de crecimiento extraordinarias y las AFP están hoy invirtiendo alrededor de US$ 500 millones". De igual forma, rescató la composición del resto de la adjudicación. "El resto que no fue AFP, creo que fue un mix bastante sano y balanceado. Estamos bastante contentos con la proata", puntualizó. Noticias Relacionadas Finanzas Personales Proyecto para incorporar independientes al sistema previsional se enviará en 60 días Finanzas Personales Diputados DC y PR entregarán propuestas de pensiones Mercados en Acción Fondo A rentó casi tres veces más que el E durante mayo

