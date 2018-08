Ganancias de aseguradoras caen 27% durante el primer semestre

Mercados en Acción

La mayor baja se registró en el segmento de seguros de crédito que retrocedió 36,3%.

A pesar de que la economía chilena muestra cada vez mejores números, las compañías de seguro no han corrido la misma suerte durante el primer semestre de este año. Entre enero y junio de 2018 sufrieron una caída de 27,3% en sus ganancias.

Según cifras publicadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las aseguradoras obtuvieron utilidades en el primer semestre por $ 238.137 millones (US$ 366 millones), mientras que en el mismo periodo del año pasado ganaron $ 327.565 millones (US$ 503 millones).

Crédito, segmento que está fuertemente ligado a los movimientos económicos, fue la rama que experimentó el mayor retroceso, al caer 36,3%.

En los primeros seis meses del año el segmento obtuvo utilidades por $ 2.132 millones (US$ 3.3 millones). Sin embargo, en el mismo periodo del año anterior esta área había alcanzado ganancias por $ 3.350 millones (US$ 5.1 millones).

El panorama tampoco fue el mejor para las aseguradoras de vida. En la primera mitad del año, estas alcanzaron utilidades por $ 203.319 millones, lo que equivale a US$ 312 millones. Corresponde a un retroceso de 35% respecto de igual periodo en 2017, cuando ganaron $ 312.569 millones.

No obstante, no todo fue malo. La línea de los seguros generales logró utilidades en el primer semestre por $ 32.685 millones (US$ 50 millones), alcanzando un crecimiento del 180% respecto del primer semestre de 2017, cuando obtuvieron ganancias por $11.646 millones, unos US$ 18 millones.

Más en detalle, Metlife Seguros de Vida lideró con utilidades por más de $ 26 mil millones. Sin embargo, registró una caída de 21% respecto al mismo periodo del año pasado. Le siguió Consorcio Nacional Seguros de Vida con ganancias por más de $ 19 mil millones pero con una caída del 72%.

Dentro de las aseguradoras que perdieron, Reale seguros generales fue una de las con mayores mermas, al perder $ 4.230 millones. Luego se ubicó Suramericana Seguros Generales que retrocedió en $ 4.015 millones.