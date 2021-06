Las cinco empresas "Big Tech" ya superan el billón de dólares en capitalización bursátil cada una

Mercados en Acción

Los analistas destacan la rapidez con la que el grupo de las tecnológicas ha pisado el acelerador en los últimos años y su fuerte revalorización en plena pandemia de Covid-19.

Cinco empresas tecnológicas estadounidenses del grupo de las "Big Tech" se colocaron muy por delante del mercado en Wall Street, con una capitalización superior a US$ 1 billón (millón de millones): Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet y Facebook, la más reciente en entrar al selecto club.

Facebook, que hoy martes bajaba ligeramente en la bolsa, logró el hito después de que la Justicia de EEUU le diera ayer la razón y desestimara dos querellas por presuntas prácticas contrarias a la libre competencia que habían sido presentadas por el Gobierno y por una coalición de fiscales de varios estados.

Nunca antes ha habido tantas megaempresas en la plaza neoyorquina, pero los expertos apuntan además al abismo que las separa del siguiente peldaño de empresas de más valor, entre ellas las chinas Tencent y Alibaba y las estadounidenses Tesla y Berkshire Hathaway, todas ellas de más de US$ 500 mil millones.

Asimismo, los analistas destacan la rapidez con la que el grupo de las "Big Tech" ha pisado el acelerador en los últimos años y su fuerte revalorización en plena pandemia, cuando se han visto muy beneficiadas por la digitalización del trabajo y el ocio.

La primera firma estadounidense en alcanzar la marca de US$ 1 billón fue Apple, en agosto de 2018, y desde entonces ha duplicado su capitalización a US$ 2,25 billones actualmente; mientras que la segunda, Amazon, lo hizo al mes siguiente, y hoy vale US$ 1,74 billón.

La tercera en unirse al club, en abril de 2019, fue Microsoft, que ha adelantado a Amazon con una capitalización actual de US$ 2,02 billones; y Alphabet, la matriz de Google, les siguió los pasos en enero de 2020 y ahora tiene un valor de mercado de US$ 1,67 billón.

Facebook, que ayer se disparó más de 4% tras la positiva reacción a su victoria judicial y se convirtió en la quinta megaempresa estadounidense, descendía 1,01% hoy martes a media sesión, pero aún así se mantiene dentro del umbral del billón de dólares.