Lo que debes saber este martes antes de que abra el mercado (+ Podcast)

EEUU y China acercaron posturas tras reunión de Biden y Xi

En una conversación de más de tres horas, los presidentes de EEUU y China acercaron posturas. Xi Jinping comenzó el encuentro llamando a Joe Biden su “viejo amigo" y le planteó que la competencia entre ambos países no debería darse bajo la idea de “ganadores y perdedores”. Biden coincidió en que es ambos países tienen “la obligación de evitar el conflicto”.

La reunión concluyó con el compromiso de seguir conversando. Nada más. Fue obvio que las principales diferencias se darán en el área geopolítica (la ofensiva de China para controlar Taiwán), más que el tema comercial. Sin embargo, fue suficiente para impulsar al yuan a su mayor nivel en cinco meses respecto al dólar.

En Asia, el índice regional sube 0,28%, impulsado por un avance de más de 1% en Hong Kong, con alzas del sector de casinos, inmobiliario y tecnológicas. El impulso pierde fuerza en Europa, donde vemos una sesión mixta. El Stoxx600 sube 0,11%. Los futuros de Wall Street operan con alta volatilidad, por el momento se alinean a la baja, el S&P500 cae 0,12% y el Nasdaq 0,07%.

El índice tecnológico aparece presionado por la caída de Tesla. Las acciones cayeron ayer casi 2% y ya retroceden 0,83% antes de la apertura. Hay reportes de que Elon Musk vendió otros US$930 millones en acciones de Tesla. Además, Bloomberg informa que JPMorgan demandó a la empresa por US$162 millones, por el tuit de Musk en agosto 2018 en el que sugirió podría deslistar la empresa.

Las acciones europeas y S&P500 continúan en torno a niveles récord, y el dólar opera plano cerca de su mayor nivel en 16 meses. Por ahora, los mercados no parecen reaccionar a la firma del nuevo plan de infraestructura en EEUU. El plan partisano, y firmado ayer por Biden, contempla obras por US$1,2 billones en cinco años. De ahí que su impacto no es inmediato. Al menos no como le gustaría a Biden, quien insiste en que el plan ayudará a reducir las presiones inflacionarias al atender problemas de infraestructura logística.

Más cerca en la región, el gobierno argentino se lanza a una nueva etapa tras la derrota electoral. Para hoy está convocada una marcha de celebración en la Plaza de Mayo, y para la primera semana de diciembre se anuncia la presentación del plan plurianual que será la base para negociar el acuerdo con el FMI. El plan descarta un ajuste fiscal mayor, pero sí contempla reducir la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Argentina hacia 2023, o los dos años de campaña electoral que vienen, es el tema de nuestro special de hoy en el podcast. No se lo pierdan.

Diario Financiero titula su edición con las pérdidas por $138 mil millones que registraron las Isapres, en el que ha sido el peor año de su historia. Además, tal como lo había adelantado DFMAS, el Registro Civil dejó sin efecto la adjudicación de licitación de cédulas y pasaportes a firma china Aisino.

También les recomiendo el resumen que hace DF de las propuestas de los candidatos presidenciales para las empresas públicas. Es más, si no vieron el debate o (justificadamente) se decepcionaron con el segmento de temas económicos, en df.cl pueden encontrar un resumen de las propuestas en diferentes áreas.

