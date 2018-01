“Los bancos chilenos están rezagados en mirar a las fintechs”E

Mercados en Acción

Cumplo es una plataforma de financiamiento colaborativa que desde 2015 está concentrada totalmente en las pymes. El gerente general de la compañía, Gonzalo Kirberg, explica que “es la solución al drama del financiamiento en Chile” y “una alternativa, con riesgo, de mejorar sustancialmente las tasas de ahorro de los inversionistas”. De acuerdo a los datos proporcionados por Kirberg, Cumplo tiene tasas de rentabilidad promedio anual de 10,4% y un default histórico de 0,97%.

-¿Cómo fue empezar el financiamiento a pymes en un contexto de desaceleración económica?

-Nosotros estamos frustrados de hacer tan poco y hemos crecido un 100% por año, nos hemos venido duplicando. El año pasado hicimos US$ 116 millones tranzados en la plataforma, con eso, pasamos los US$ 300 millones de manera histórica.

-¿Con las mejores expectativas económicas para 2018 puede mejorar su escenario?

-Indudablemente. Nosotros tenemos agresivas metas, queremos llegar a tranzar US$ 1.000 millones en la plataforma para 2020.

-¿Su plan de crecimiento contempla otros mercados?

-Estamos contentos y emocionados de abrir en México. Definimos que queremos ser la plataforma de financiamiento colaborativo más grande de la región y el 15 de marzo tendremos personas operativas allá.

-¿Por qué México?

-Es uno de los países con mayor penetración de factura electrónica, lo que permite tener una buena calidad de información. Además, debería estar promulgada en marzo la primera ley de fintech de América Latina, que promueve y que le da un marco de crecimiento ordenado a esta industria. Es el país que tiene el ambiente regulatorio más claro.

-¿De cuánta es la inversión para aterrizar en México?

-Tenemos estimado que el desarrollo de la operación mexicana y de la operación en un tercer país, nos va a costar US$ 2 millones en los próximos 24 meses.

-¿Cuál sería el tercer país?

-Hay grandes oportunidades en los países de la Alianza del Pacífico, son elecciones bastante naturales y tienen buenas condiciones. Perú tiene una ley de facturación electrónica bastante robusta y Colombia tiene una industria fintech bastante emergente.

-¿Es necesario avanzar en regularizar esta industria en Chile?

-Sin lugar a dudas. Debemos avanzar hacia tener una regulación que permita un desarrollo con orden. Hay cosas que se tienen que abordar como la seguridad y la fe pública.

-¿Y que haya un ente regulador?

-Tiene que haber un ente encargado, no me complica quién sea. Yo creo que lo malo sería que se regulara con mentalidad de industria, ahí está la clave. La economía colaborativa y las fintech es algo distinto a un banco. No somos lo mismo e incluso ni siquiera le competimos. Lo importante es tener un marco.

-¿Crees que con la discusión de la nueva Ley de Bancos no se avanza en innovación financiera como han dicho algunos?

-Comparto la crítica que en este país nos demoramos mucho en apoyar la innovación. En Chile, debiéramos tener una mentalidad de innovación: fijar ciertos marcos básicos que permitan desarrollar y después regular.

-Algunos bancos en Europa han salido a mirar las fintechs y a crecer en dicha industria ¿Qué te parece?

-Siento que los bancos chilenos están un poco rezagados, recién se están viendo algunas señales. Hoy día, dada la tecnología y la red, no tiene sentido tener ciertos costos de intermediación y de estructuras intermedias. Cuando se ingresa tecnología y la oportunidad de colaborar online, hay procesos que ya no generan valor en la intermediación. La grandes plataformas en Estados Unidos tienen al menos un socio que sea un gran banco.