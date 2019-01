Precio promedio del cobre cerró con alza de 5,79%

Mercados en Acción

El principal producto de exportación de Chile no pudo aguantar los US$ 3 la libra en los que comenzó en 2018 y el lunes cerró en la Bolsa de Metales de Londres en US$ 2,70. Sin embargo, en lo que respecta el precio promedio durante el año, el metal rojo se ubicó en US$ 2,95 la libra, cifra que significó un incremento de 5,79% respecto de 2017. De acuerdo a especialistas consultados por Bloomberg, los fundamentales para los metales siguen siendo positivos.