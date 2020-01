AFP aseguran que si toda la cotización adicional se destina a reparto no mejorarán las futuras pensiones

Pensiones

Esta mañana, el gerente general del gremio, Fernando Larraín se refirió a la propuesta de la oposición en materia de pensiones.

Este lunes, la Asociación de AFP entró nuevamente al debate por la reforma previsional, al referirse al "borrador" de la propuesta en materia de pensiones de parlamentarios de oposición.

Una de las medidas que han discutido los senadores y diputados de la oposición, es que se avance hacia un sistema mixto, con un aumento gradual de la cotización con cargo al empleador hasta el 6%, porcentaje que iría completamente a un fondo colectivo.

Al respecto, el gerente general del gremio Fernando Larraín advirtió que si se lleva a cabo esa idea "tengamos claro que eso va a significar que las generaciones que vienen hacia adelante no van a recibir mejores pensiones", dijo en conversación con radio Pauta.

En ese sentido, remarcó que si el porcentaje extra de cotización "va todo a un fondo de reparto, lo que va a hacer es que las futuras generaciones, por los temas demográficos en Chile (...), no van a ver incrementadas sus pensiones en forma considerable".

Larraín se manifestó sorprendido por esta propuesta. "Me llama la atención, porque la oposición ya tenía un proyecto de ley que se acordó con la presidenta Bachelet dos años y medio atrás, que está bastante lejos de lo que están diciendo hoy día", indicó.

Sin embargo, aseguró que las administradoras no tienen ningún problema con que el sistema contemple algo de solidaridad. "Las AFP no tienen ningún problema en generar marcos de solidaridad. La pregunta es cómo se hace la mejor solidaridad. ¿Se hace a través de impuestos al trabajo, es decir pedirle a los trabajadores, a los cotizantes que financien la pensión futura o hay una manera más eficiente de hacerlo?", sostuvo.

De todas formas, cuestionó el hecho de que no se ha hablado sobre cómo será la transición. "Lo que yo no he visto en esta discusión es cómo se va a hacer esa transición para financiar las pensiones en el futuro", señaló.