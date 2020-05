AFP Habitat e idea de fondo para PYME: "No estamos pensando en convertirnos en bancos o prestamistas"

Pensiones

Sobre la reforma previsional, el presidente de la administradora señaló que no se puede legislar "para un grupito que está en Twitter gritando todo el día".

Esta tarde, el presidente de AFP Habitat Cristián Rodríguez se refirió la idea del fondo en que las administradoras podrían financiar indirectamente a las pequeñas y medianas empresas (PYME).

"El objetivo de los fondos de pensiones, no es rescatar un sector, pero si hay instrumentos que cumplan con una garantía, que tengan seguridad, una rentabilidad adecuada y permitan que sea una situación ganadora para todos, estamos felices de hacerlo", señaló Rodríguez en una charla virtual organizada por Libertad y Desarrollo.

"No estamos pensando en convertirnos en bancos o prestamistas, ese no es nuestro rol. Somos inversionistas de largo plazo", remarcó Rodríguez.

Respecto a la reforma previsional, el timonel de la AFP ligada a la Cámara Chilena de la Construcción, criticó las ideas que han surgido en el debate. "Se podría pensar que hay un lote que no quiere cambiar los parámetros para que esto reviente. Estamos en discusiones centradas en temas que no mejoran la pensión. ¿Por qué una administradora estatal mejoraría la pensión? Se quiere que administre un tercero del Estado, que se cree una nueva entidad y probablemente repartir algunos cargos por ahí", espetó.

En ese sentido, insistió en que "la AFP no es el problema, para obtener una pensión hay que cotizar. El nivel de las pensiones se explica por los niveles salariales, por la densidad de cotización y por el período en que uno va a estar pensionado".

"Hay que ajustar las expectativas a la realidad y no la realidad a las expectativas. Hay que centrar la discusión en los problemas reales no en los populares. No podemos legislar para un grupito que está en Twitter gritando todo el día, hay que legislar para todas las personas", agregó.

Actualmente el proyecto previsional plantea que se aumente la tasa de cotización en seis puntos porcentuales, tres irían a la cuenta individual y los otros tres a un fondo solidario.

Sin embargo, el ejecutivo sostuvo que para mejorar las pensiones futuras el aumento de la cotización "tiene que ir completo a la cuenta individual y hay que hacer un aumento de gasto fiscal transitorio, hasta que las pensiones actuales logren dejar de ser porque hay cotización completa en las generaciones futuras que se pueden autofinanciar".

"Al sistema se le puede acusar de muchas cosas, que no es solidario, pero si hay algo de lo que no se puede acusar es que no es justo. Esto es lo más justo que hay, cada uno recibe en relación a lo que puso. La parte solidaria la hace el pilar solidario que hace que compensemos y que ayudemos a que aquellos que no pudieron contribuir tengan una buena pensión", indicó.

Por último, el presidente de la administradora realizó una autocrítica en cuanto a la gestión de las AFP y reconoció que por mucho tiempo no comprendieron su rol real. "Debimos haber entendido que nuestro rol estaba mucho más allá del de administrar los fondos. Por otro lado, hemos sido malos para las respuestas, todas han sido técnicas. Las explicaciones a la gente fueron malas", admitió.

A su vez, sostuvo que nunca se defendieron de forma seria. "Nunca fuimos capaces de levantar la voz cuando nos estaban atacando. Cuando una ministra dijo que el sistema estaba quebrado, no fuimos capaces de decirle explícame dónde está quebrado", señaló.