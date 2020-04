AFP responden al llamado de suspender el reparto de dividendos

Pensiones

Gerente general de Inversiones la Construcción, Pablo González, explica que la política de reparto de dividendo es la manera de proteger a los accionistas minoritarios

“La ley 18.046 no solo obliga y exige a las compañías que transan en la Bolsa de Comercio el reparto de utilidades del ejercicio anterior, sino que también dicha ley determina que el mínimo a repartir es el 30% de las utilidades, mínimo c uyo espíritu es proteger a los accionistas minoritarios de decisiones del controlador en cuanto a distribución de utilidades” , señaló.

Pero las AFP han tomado el guante de distintas formas ante las críticas. Por ejemplo, ayer Cuprum mandó un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en la que informó que propondrá en la junta de accionistas no entregar un dividendo adicional . Cabe recordar que la entidad ligada a Principal Financial Group repartió a fines del año pasado un dividendo de aproximadamente el 50% de las utilidades del ejercicio 2019.

