Comisión de Trabajo aprueba indicación que sube pensiones solidarias en un 50% para todos los jubilados

Pensiones

La ministra del Trabajo lamentó la medida, señalando que el Ejecutivo ha hecho un enorme esfuerzo "que no se ha valorado".

Esta tarde, la ley corta que el gobierno ingresó la semana pasada para subir las pensiones solidarias en un 50% diferenciándose por tramos etarios, sufrió un traspié. Esto, porque los diputados de la oposición presentaron una indicación que plantea incrementar estas pensiones pero para todos los jubilados.

Con siete votos a favor y seis en contra, la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó sustituir el artículo segundo transitorio del proyecto por el siguiente. "A partir del 1 de diciembre de 2019 la pensión básica solidaria de vejez y la pensión máxima con aporte solidario se incrementarán en 50% respecto de sus valores vigentes a noviembre de 2019. El reajuste establecido en el artículo 8° de la ley N° 20.225 se aplicará conforme a lo establecido en dicha norma, sobre los montos de la pensión básica solidaria y de la pensión máxima con aporte solidario vigentes en el mes inmediatamente anterior". Además se pidió que se eliminara la frase "que corresponda a los beneficios menores de 75 años de edad".

Tras la votación, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar lamentó el hecho argumentando que no se ha valorado el esfuerzo que ha realizado el gobierno. "Como Ejecutivo hemos estado abiertos a dialogar, de hecho el proyecto original planteaba una mejora del pilar solidario que era cinco años con cinco tramos y producto de la contingencia social que hemos estado viviendo se modificó y se eliminaron los tramos, pasamos de cinco a tres tramos. Ahora no estamos con tramos y la transición de cinco años pasó a 24 meses, donde los primeros 13 meses, le llegan los beneficios a prácticamente la totalidad de las personas", explicó.

En ese sentido, puntualizó que "si me dicen que no ha habido voluntad de diálogo por parte del Ejecutivo, la verdad es que lo que tengo que entender es que el concepto de diálogo de algunos, es tomar 100% lo que ustedes creen y nosotros tener que aceptarlo. Cuando hay diálogo es una cosa que se construye entre ambas partes, pensando en las personas y no en el beneficio propio. Hicimos un enorme esfuerzo que no se ha valorado y se sigue considerando que el Ejecutivo ha estado cerrado y no ha escuchado".

En cuanto al resto de la iniciativa, la comisión aprobó de forma unánime el proyecto de ley corta, que será discutido mañana en la Sala de la Cámara.