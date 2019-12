Fake de la semana: el proyecto que permitiría sacar fondos de las AFP

Pensiones

La información falsa sostiene que personas, al llegar a los 40 años, podrán obtener anticipadamente sus ahorros destinados a pensión.

En el contexto del estallido social, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) han sido una de las instituciones más criticadas. El movimiento social que comenzó el 18 de octubre recogió los reclamos y demandas que se han ido acumulando en contra del régimen previsional, logrando que el Ejecutivo definiera algunas acciones concretas para mejorar -especialmente- las bajas pensiones de los adultos mayores, uno de los principales problemas que arrastra el sistema.

Es precisamente en este contexto donde han surgido numerosas fake news. Algunas hacen referencia a las utilidades de las AFP, y otras reprochan su funcionamiento y negocio. Una de las últimas noticias falsas al respecto, y que fue ampliamente difundida por Facebook y Twitter, hace referencia al supuesto proyecto de ley 3036-2017, el cual propone el retiro del 95,5% de sus ahorros previsionales a partir de los 40 años.

Y si bien suena bastante convincente, la iniciativa es falsa. Basta ingresar al sitio de la Cámara y del Senado para darse cuenta de que el boletín n°3036 pertenece a un proyecto que propone modificar “el Reglamento de la Cámara de Diputados con el objeto de evitar el mal uso de los permisos constitucionales”. No tiene relación alguna con una reforma al sistema de pensiones actual.

Sin embargo, no todo está alejado de la realidad: el proyecto de ley 3036-2017 sí existe en Perú. Esta iniciativa propone que desempleados puedan retirar sus fondos previsionales anticipadamente para minimizar los impactos de no percibir renta. A pesar de los esfuerzos de algunos legisladores peruanos, este proyecto todavía no se convierte en ley.

Verificar proyectos de ley

En las últimas semanas se han difundido muchas noticias en torno a supuestos proyectos de ley que se están tramitando. Sin embargo, Diario Financiero recomienda verificar la existencia de estas iniciativas, ya que muchas terminan siendo falsas. La página del Congreso y del Senado tienen buscadores para encontrar cualquier proyecto en discusión.