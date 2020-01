Gobierno aprueba reforma de pensiones en comisión de Hacienda tras lograr acuerdo con la DC

Pensiones

La ministra del Trabajo señaló que espera lograr un acuerdo más amplio y sumar otros sectores de oposición.

Sigue la tramitación de la reforma de pensiones en el Congreso y con avances, ya que el Gobierno prometió cambios a ciertos puntos de las indicaciones, en la medida que se sella un acuerdo con los diputados de la Democracia Cristiana.

De esta forma, el Ejecutivo logró aprobar el proyecto en la comisión de Hacienda, gracias a los votos de la DC.

"Nos gustaría poder avanzar en un acuerdo lo más amplio posible y en eso invitamos a todos los parlamentarios a que mañana ojalá voten pensando en cual es el mejor beneficio para los actuales pensionados y para los futuros. Todo el espacio de diálogo estuvo siempre abierto. La idea es que podamos seguir enriqueciendo este proyecto, viene una nueva etapa que es en el Senado, en la que todos estamos buscando mejorar nuestro sistema de pensiones", dijo la ministra del Trabajo, María José Zaldívar.

"Dentro de los acuerdos a los que llegamos hoy, para poder obtener los votos de la DC, estamos viendo que el fortalecimiento de este organismo público, lo veremos a través de una indicación probablemente en el Senado y tenemos que ver si mañana (hoy) vamos a estar en condiciones de poder tener la indicación que se relaciona con este nuevo destino de los rezagos y herencias que no han sido cobradas", adelantó.

Así, las indicaciones que fueron aprobadas en la comisión son el aumento de la cotización, incluyendo dependientes e independientes; la devolución de comisiones en caso de pérdida por parte de las AFP; prelación en la cotización de independientes; el programa de Ahorro Colectivo Solidario; y la publicación en el Diario Oficial de la adjudicación de la licitación del exCASS.

En la comisión de Hacienda que sesiona en la tarde de este martes, la ministra de Trabajo, María José Zaldívar, aseguró que incrementarán el aporte según años cotizados para las mujeres desde 2,5 UF a 2,7 UF. Con esto, se llegaría a un monto cercano a los $90.000, que va a ser el aporte que van a recibir las mujeres que hayan tenido más de 8 años de cotización.

La secretaria de Estado además indicó que podría haber cambios en los US$ 650 millones que el Estado entregará como préstamo en los tres primeros años con el fin de entregar los beneficios solidarios. Comentó que "se nos ha solicitado que en vez de que haya una devolución a 10 años, se aumente a 20 años y que en vez de que esté indexada a una moneda internacional como el dólar, esté en una moneda nacional como la UF y de esa manera no quede sujeta a alteraciones de situaciones no atribuibles al mercado nacional".

Las razones de por qué el Gobierno designó el monto de los US$ 650 millones como un préstamo se debe a que así queda "bajo la línea" en el presupuesto nacional y no se considera como un gasto. Sin embargo, la DC buscaba que se definiera como un aporte y no como un préstamo. Cercanos al proceso, señalaron que la deuda por este préstamo, se podría condonar tras los 20 años.

Por otra parte, señaló que le otorgarán una mayor autonomía al Consejo Administrador de Seguros Sociales (CASS) de forma que sea similar a la del Banco Central. "Está la necesidad de fortalecer al organismo público que se hará cargo de la administración no sólo del 6% (...) Le cambiaremos el nombre, no será un consejo, suena algo débil, hablaremos de una agencia. Esta es una indicación que construiremos con todo el tiempo que corresponde, no estará para mañana probablemente", precisó.

Por último, indicó que habría un acuerdo en los fondos provenientes de rezagos y herencias que hoy están en manos de las AFP. "Estamos trabajando para capturar bien quienes son los beneficiarios y poder hacer más eficiente la devolución de estos fondos. La idea es incorporar una indicación a este mismo proyecto".

La ministra detalló que estos recursos totalizan US$ 300 millones aproximadamente y la idea es que puedan incorporarse al fondo de ahorro colectivo y solidario. "Que siempre exista la posibilidad de los herederos de pedir la devolución, pero que los fondos que están ahí posados, nos puedan permitir mejorar los beneficios del ahorro colectivo solidario", puntualizó.