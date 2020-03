Gobierno no ingresará discusión inmediata a reforma previsional

Pensiones

Ahora el proyecto tiene un plazo de 30 días para ser discutido en el Senado.

Ayer se retomó la tramitación legislativa de la reforma previsional, en la comisión del Trabajo del Senado.

A la instancia, asistió la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, quien anunció que el gobierno no ingresará la iniciativa para "discusión inmediata", sino que a través de "urgencia simple", por lo que el proyecto ahora tiene un plazo de 30 días para ser debatido, en línea con lo que había exigido la oposición.

"Estamos todos de acuerdo en lo urgente y fundamental que es este tema. Habiendo conversado un cronograma y establecido de que existe la disposición de darle toda la prioridad a esta materia es que no vamos a presentar la discusión inmediata, sino que vamos a presentar la urgencia simple, para asegurarnos de que vamos a poder tener un horizonte de tiempo", explicó Zaldívar.

Sin embargo, el senador Juan Pablo Letelier (PS) no quedó conforme con la acción del gobierno. "Me revelo contra la pretensión del Ejecutivo de tratar de hacer esta discusión en un mes o de poner urgencias insinuando que no hay una prioridad para nosotros. Crea un pésimo clima", criticó.

Letelier -quien asumiría como presidente de la comisión la próxima semana- agregó que "en la Cámara de Diputados tuvieron la capacidad de realizar un debate y en el Senado nos vamos a dar todo el tiempo que sea necesario para ello", aseguró.

Sus palabras provocaron la respuesta del senador Andrés Allamand (RN), quien remarcó que la ley obliga a cumplir con las urgencias afirmando que "ley ordena que deben cumplirse las urgencias y si la mayoría de la comisión o la presidencia de esta, no quiere cumplir la urgencia, tendrá que hacerse responsable del incumplimiento legal respectivo. Espero que no ocurra".

En ese sentido, destacó que la iniciativa previsional ya es conocida por todos los parlamentarios. "Estos temas son conocidos por todos los miembros de esta comisión. No hay nada que no haya estado encima de la mesa, que no hayamos estado conversando entre nosotros durante meses. Decir que no se puede aprobar la idea de legislar en 30 días, me parece un planteamiento profundamente equivocado. Creo que perfectamente lo podemos sacar adelante", afirmó.