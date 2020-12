Pensiones

Gerente general de las AFP, Fernando Larraín, confirmó que “van a haber pagos antes del 24 de diciembre, antes de los 10 días hábiles, pero esto no se puede pagar todo el mismo día”.

Hasta las oficinas del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, llegó esta mañana el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, para sostener un encuentro en que el tema central fueron las medidas de seguridad implementadas para los procesos de pago del segundo retiro del 10% desde las AFP, que comenzará el jueves 10 de diciembre con la recepción de las solicitudes y el 17 de diciembre se estiman los primeros pagos.

Delgado indicó que "analizamos el proceso del primer retiro y si algo tiene de distinto es que podemos incorporar ese aprendizaje. En el primer proceso hubo ataques externos a las plataformas de las AFP y analizamos cómo respondió el sistema y las mejoras".

Señaló que se incrementaron las medidas de ciberseguridad y solicitó a la gente "evitar sitios fraudulentos como los que aparecieron en el primer 10%, esos sitios ilícitos lo que buscaban era confundir y estafar a la gente. El llamado a los usuarios es que ingresen a las páginas oficiales de las AFP y no a sitios que les merezcan dudas. No responder correos o WhatsApp que pidan información adicional de claves o datos sensible de las personas".

Respecto a la tardanza del envío a Contraloría del decreto promulgatorio de la iniciativa, el jefe de gabinete indicó que "se va a hacer durante esta jornada. Eso tiene que ver con temas administrativos, en ningún caso se ha querido retrasar el proceso, el presidente está muy comprometido con los plazos que ha anunciado".

Proceso será digital las primeras dos semanas

En tanto, Larraín señaló que "van a haber pagos antes del 24 de diciembre, antes de los 10 días hábiles, esto no se puede pagar todo el mismo día, porque de lo contrario hay problemas en el sistema financiero. Pero las AFP, en conjunto con las entidades pagadoras, estamos haciendo un esfuerzo para empezar a pagar anticipadamente. Los primeros pagos son desde el 17 de diciembre".

Reiteró que "los primeros 15 días el proceso será digital, no es necesario ir a las sucursales. Lo sucedido en el primer retiro de aglomeraciones en algunas sucursales, esas personas ya tienen la información para hacerla en forma digital y con el gobierno hemos analizado el tema del manejo de filas si es que fuera necesario".

Larraín dijo que hay planes de ciberseguridad en marcha: "Hay lecciones aprendidas del primer proceso, las plataformas digitales están fortalecidas, este segundo retiro va a involucrar a más de 9 millones de personas y puede haber casos particulares con algunas complejidades y vamos a trabajar para mitigarlos".

Por su parte, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, informó que en conjunto con los ministerios del Trabajo, Salud e Interior se han adoptado diversas medidas para que el segundo retiro del 10% de las AFP sea fluido y tranquilo.

Realizó un llamado a hacer el retiro vía remota: "Si no es posible, vamos a tener fiscalización en los distintos lugares donde se pueda ir a retirar y hacer el trámite, y también vamos a estar fiscalizando el distanciamiento social. Pero también es importante recordar que las medidas de autocuidado son fundamentales para evitar contagios y lo mismo a nivel de seguridad personal. Recordamos que no hay que entregar claves o anunciar por redes sociales cuando se vaya a retirar el dinero".