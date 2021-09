Lagos Weber (PPD) asegura que no hay razón que “justifique” un cuarto retiro desde las AFP

Pensiones

El senador opositor también asegura que si bien puede haber algo de importado en la inflación, “a todas luces” la mayor liquidez en los hogares y los retiros han impactado.

Aunque esta semana el Congreso estará en semana distrital y mientras se espera el ingreso de la ley corta de pensiones para su tramitación, continúa el debate acerca del proyecto de cuarto retiro desde las AFP que se votaría el 22 de septiembre en la Comisión de Constitución de la Cámara y que no parece tener muchos adeptos en el Senado, ya que el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) se sumó hoy a quienes estiman que las condiciones no están dadas para aprobar la polémica iniciativa y asegura que, en cambio, la ley corta será respaldada.

Desde el punto de vista del parlamentario opositor "si es que alguna vez hubo buenas razones, entendibles razones o explicaciones que tenía algo de piso para avanzar en la aprobación de los retiros, creo que eso se ha debilitado sustantivamente, estructuralmente, a todas luces", según señaló en entrevista con Radio Infinita.

Lagos Weber argumentó, en la misma línea de otros senadores antes que él, que "estamos atrapados en la política, con lo que son los intereses de corto plazo, con una elección presidencial por delante, que afecta a candidatos presidenciales, diputados y senadores, que van a la elección o reelección; en consecuencia ese es el sustrato de fondo", porque a su juicio, "desde el punto de vista de las razones económicas tenemos el IFE universal, que está operando, que llega hasta diciembre; tenemos una economía que está creciendo y tenemos todos los efectos negativos que conlleva el retiro".

En este contexto, añadió, que las razones para justificar la medida "son muy difíciles de entender" y aunque el Frente Amplio estaría buscando alguna fórmula para morigerar sus efectos en la economía, pero dado que no están las condiciones, instó a que quienes lo respaldan explique por qué es necesario un cuarto retiro.

Mayor liquidez ha impactado en la inflación

Y en el marco del debate admitió que "hay un componente de la inflación que es importado"; sin embargo, "en el caso chileno, el efecto de más liquidez en hogares de una manera muy rápida y al corto plazo, claramente ha tenido un impacto. Sí, se puede decir que hay algo de inflación importada, es cierto, pero a todas luces, el impacto del apoyo fiscal que han tenido las familias chilenas, de un monto muy, muy, grande, y más con un retiro...Eso es lo que explica el aumentos sostenido del nivel de precios en Chile. Lo otro es tratar de mirar para otro lado y sacarse la responsabilidad", fue el mensaje que envió a quienes sólo acusan una inflación importada.

En este sentido, Lagos insistió en que además de ser regresiva la propuesta de cuarto retiro, afectará más a quienes ya no tienen ahorros que retirar, porque deberán sobrellevar el alza de los precios, porque al retirar se genera un "efecto indirecto en el nivel de la calidad de vida", porque el sueldo de los trabajadores valdrá menos a fin de mes, argumentó.

Sin embargo, insistió en que los senadores tomarán la decisión respecto del proyecto, cuando llegue al Senado, conociendo el contenido de la propuesta. "Creo que yo he sido bien claro, en cuanto a que esta no es una política que a mí me satisfaga ni que me gusta y que creo que hay pocos elementos que la justifiquen" y recalcó que "no tengo ningún temor de ir contra la manada", en relación al momento de votar el proyecto en la Cámara Alta y "lo que yo conozco, que está hoy día en la Cámara de Diputados, no veo razón que lo justifique para ser aprobado".

Ley corta

En cuanto a la ley corta de pensiones, Lagos Weber reiteró que esta iniciativa, que mejorará el Pilar Solidario y las pensiones se podría haber hecho el año pasado, cuando la oposición se lo propuso al Ejecutivo y se podría haber "evitado el desangramiento que tiene el sistema producto de los retiros", dijo, añadiendo que "nadie va a rechazar la reforma corta de pensiones, pero que alguien se haga una autocrítica", instó al gobierno.