Minuto a minuto: sigue la votación en sala de la reforma de pensiones con encendido debate parlamentario

Comenzó la discusión del proyecto en la Sala de la Cámara de Diputados. Tras aprobarse, pasaría al Senado.

Pasadas las 14:30 horas de este miércoles se inició en el Congreso Nacional la votación en sala de la Cámara de Diputados del proyecto de reforma previsional, el cual fue ingresado por el Gobierno del Presidente Piñera en noviembre de 2018, pero tras el estallido social sufrió importantes modificaciones, como el aumento de la cotización a 16%, del cual una parte irá para un fondo solidario.

Si bien tras ingresadas hace unas semanas las indicaciones al proyecto original el Gobierno no contaba con los votos, un acuerdo con la DC permitiría que la reforma pase este trámite legislativo.

Hace pocos momentos, el presidente de la Cámara, Iván Flores anunció que hay 138 votaciones separadas, con una minuta de votación de más de 80 páginas. "El retiro anunciado hace 15 segundos de la testera, nos ha hecho modificar toda la minuta de votación, porque dos comités han presentado el retiro de esas indicaciones. Vamos a suspender hasta las 18:45 para que el equipo que llevaba trabajando dos horas, pueda ajustar en 30 minutos la minuta de votación", indicó.

"Les ruego que por favor no sigan haciendo cambios, es inhumano lo que le estamos obligando hacer al equipo que está preparando la minuta de votación", manifestó a los diputados presentes en la sala.

14:40: El diputado Diputado Raúl Soto (PPD) ex DC manifestó que votará en contra del proyecto. "Una reforma previsional requiere un acuerdo político y social amplio para que sea sostenible en el tiempo. De lo contrario, esta reformita que se plantea, no asegura un bienestar para los adultos mayores como corresponde y será cambiada en pocos años más, ya sea en el proceso constituyente o cuando haya un cambio de Gobierno. Mi llamado es a rechazar esta reforma, a tratar que todos acordemos un gran acuerdo político y social", indicó.

14:45: Desde el oficialismo, el diputado Alejandro Santana (RN) emplazó a la oposición señalando que "no han sido capaces de reconocer que hay un avance significativo en esta materia. ¿Ha sido suficiente? No, pero es relevante. Quienes hablan de reformita o más de lo mismo, voten en contra y díganle a los jubilados que no tendrán un aumento en sus pensiones. Los que hablan de reformita y cuando el proyecto de la presidenta Michelle Bachelet proponía un 2% para reparto y hoy el gobierno propone un 3%, dicen que no es suficiente", criticó.

14:50: En tanto, el parlamentario Marcelo Schilling (PS) aseguró que los tiempos han cambiado y que hay que ingresar otras materias al proyecto para darle el visto bueno. "La humanidad cambia todos los días, Chile cambia todos los días, no despierta de vez en cuando. No hay que quedarse en el pasado", sostuvo.

"Para aprobarlo con entusiasmo, habría que meterle cosas como el tope a la rentabilidad de las AFP y que el exceso de eso vaya al fondo solidario y el 20% de castigo para las administradoras por pérdida en rentabilidad", puntualizó.

15:04: El diputado Demócrata Cristiano Carlos Jarpa, destacó el trabajo de la ministra del Trabajo y del ministro de Hacienda de un proyecto que beneficiará a 800 mil personas. "No hay un peso más a las AFP. Esta Agencia será una posibilidad para quienes entreguemos los fondos, sea competitiva. Con el proyecto quedan claramente establecidos los principios de ahorro y de solidaridad y de una mayor competencia en la administración. Es insuficiente pero nadie puede negar que es un primer paso. Esperamos que en abril o mayo las personas puedan ver sus pensiones aumentadas.

15:10: El diputado Francisco Eguiguren (RN) manifestó que su agradecimiento a la DC. "Agradezco públicamente a la DC que haya recapacitado en su postura y haya pensado en los actuales y futuros jubilados. No es posible que en un país que tiene tanto que mejorar en equidad e igualdad, la izquierda le haya dado la espalda a todos los chilenos y a los jubilados en particular", indicó.

15:15: Por otra parte, Daniel Núñez (PC), presidente de la comisión de Hacienda, sostuvo que "hoy tenemos una reforma bastante acotada, ¿en qué condiciones podríamos llamarla reforma? Lo que está proponiendo el Gobierno es insuficiente, la gente está pidiendo cambios sustantivos y profundos. El Gobierno no ha movido un lápiz su propuesta y en el acuerdo con el DC no se toca el 6%, no veo que hayan cambios significativos. Este proyecto genera expectativas e ilusiones que no son tales. Por ejemplo, no habrá más competencia. Eso es mentira. Las cooperativas no podrán competir con las AFP".

15:20: Ricardo Celis, jefe de bancada del PPD precisó que rechazará de la iniciativa. "En este proyecto, no se le asegura a nadie que tendrá una pensión mayor a la línea de la pobreza. A las personas que han hecho su contribución por largo tiempo, no se les asegura esto. Este nuevo ente que administrará el 6% queremos que vaya todo a reparto. Por otra parte, no se les toca en nada a las AFP, no se les pone un límite. Voy a votar en contra porque no quiero ser responsable de decirle a la gente en la calle que este es un pésimo proyecto", criticó.

15:45: El diputado Gabriel Silber (DC) quien lideró la negociación con el Ejecutivo manifestó que "como el terremoto de 1939 dio origen a la Corfo, la nueva agencia (que reemplazaría al CASS) será de alguna forma obra de lo que ha ocurrido en los últimos meses en nuestro país. También decimos que tiene que haber reconocimiento al esfuerzo del trabajo. No queremos improvisar y por eso es importante para nosotros hablar de esta agencia. El Senado efectivamente podrá mejorar el proyecto. Es bienvenido. Queremos avanzar en positivo, estamos disponibles a discutir sistemas de reparto".

15:55: La diputada del Partido Comunista, Karol Cariola lamentó que se le haya puesto urgencia inmediata al proyecto. "El Gobierno nos ha obligado a tramitar expresamente para llevar adelante esta iniciativa. Es irresponsable, es lamentable que se haga de forma tan improvisada y sin escuchar a la ciudadanía. Sin leer lo que Chile está diciendo", criticó.

De todas formas, señaló que "es cierto que el Ejecutivo recogió un elemento e incorporó un 6% donde un 3% se destina a solidaridad, pero que curioso que la primera incorporación de esos recursos la hace el Estado. Un diputado dijo que era un "manotazo" porque después, esos mismos cotizantes tendrán que devolver la plata al Estado. El 6% debió haber ido íntegramente a solidaridad, no queremos más capitalización individual.

16:45: El diputado Marcelo Díaz (IND) insistió en que la propuesta del Gobierno no propone una modificación profunda. "No hay un cambio del sistema, es un conjunto de pequeñas modificaciones. Esta propuesta no fija una promesa esencial para todos los chilenos y chilenas. Pregúntenles a los funcionarios de la Cámara, si este proyecto los va a beneficiar, donde muchos llevan 30 años trabajando e igualmente tienen miseras pensionados", señaló.

Asimismo, puso enfásis en que el modelo de las AFP se mantiene. "No se toca el modelo de las AFP. Por el contrario, lo refuerza. Sólo los grandes grupos económicos de este país pueden acceder a los fondos de pensiones, pero no una persona con una enfermedad terminal o alguien que quiera pagar su crédito hipotecario", sostuvo.

17:25: Desde el Frente Amplio, el diputado Giorgio Jackson (RD) remarcó que más allá de los esfuerzos realizados, "el Gobierno se esta farreando una tremenda oportunidad". Jackson indicó que han planteado un cambio paradigmático al sistema con las cuentas nocionales, pero que lamentablemente no son Gobierno y no tienen las facultades para realizar indicaciones. Por otra parte, advirtió que "esta promesa de un mini reparto viene con letra chica, porque incorpora este aumento de 2,5 UF que se suman a la pensión base, lo que quiere decir que se le resta al aporte del pilar solidario. La gente recibirá menos", sostuvo.

17:40: La presidenta de la comisión de Trabajo de la Cámara, Gael Yeomans (Convergencia Social) fue bastante crítica en sus palabras. "No sigan mintiéndole a la gente. No todas y todos podrán acceder a pensiones sobre la linea de la pobreza. Es insólito que representantes de la bancada de la DC voten a favor de este proyecto", puntualizó.

A su vez, señaló que estuvieron dispuestos a dialogar para avanzar en mayores grados de solidaridad, "pero sin abandonar a nadie como lo hace el sistema actual. No estamos proponiendo lo imposible, sino que el 6% vaya a reparto y a ahorro colectivo, para que sea realmente un sistema mixto. Nos piden legitimar el sistema de un Gobierno que sólo cuenta con el 6% de aprobación. Las AFP deben morir para que la gente pueda vivir", acotó.

