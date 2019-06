Reforma de pensiones sigue al rojo tras Cuenta Pública

Pensiones

Al cierre de esta edición se barajaba la posibilidad de que el PPD o el PC tomen la presidencia de la Comisión que revisará el proyecto en particular.

Aunque el gobierno se desplegó con intensidad el domingo y ayer, el fuego cruzado entre oficialismo y oposición por el mensaje que dio el Presidente Sebastián Piñera sobre la reforma de pensiones en la Cuenta Pública se mantiene al rojo.

El 4% de cotización adicional que propone la reforma y que será administrado por un nuevo ente público gatilló el conflicto, luego de que la Democracia Cristiana (DC) señalara que en el discurso del Mandatario se había abierto la posibilidad de que las AFP participaran de este negocio, desechando así el acuerdo que permitió al Ejecutivo tener los votos para aprobar la idea de legislar.

La comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados retomará esta tarde la discusión en particular del proyecto de ley de pensiones, oportunidad en que el debate estará centrado en lo que sucederá con el 4% de cotización adicional y el actor público que lo administrará.

El presidente de RN, diputado Mario Desbordes, afirmó que no respaldará al gobierno si es que no se permite que las personas puedan elegir quién administre el 4% de cotización adicional, postura compartida por el jefe de bancada de la misma colectividad, Alejandro Santana.

“Lo que pido es que haya alternativas de elegir, a mí me hace un poco de ruido que caigamos como sector en esta demonización de las AFP, no lo comparto. Me parece razonable que estén y que la gente elija entre lo estatal y las AFP, pero si no están, al menos tiene que haber alternativas de elección”, indicó Desbordes.

La timonel de la UDI, Jaqueline Van Rysselbergher, sostuvo que la oposición debe estar tranquila, porque “ya es una gran concesión generar un ente estatal, pero como el gobierno lo negoció lo vamos a apoyar”.

Mientras que el diputado DC Gabriel Silber sostuvo que “el gobierno debe cumplir la palabra empeñada y entender que para llegar a acuerdos va a tener que ponerse en entredicho con su propia coalición, como también lo hace la DC, que entiende que en política hay que asumir costos cuando se quiere liderar”.

¿Cambio en presidencia de la Comisión?

Hoy la comisión también resolverá el reemplazante de Raúl Soto (DC) como presidente de la instancia.

Silber anticipó que es posible que no sea un DC quien lidere el grupo, porque “queremos poner el foco en las pensiones y si eso implica renunciar a la presidencia de la comisión de Trabajo, vamos a actuar con generosidad, queremos desde lo colectivo votar a un presidente que represente a la oposición”. Trascendió que Karol Cariola (PC) y Tucapel Jiménez (PPD), asoman como cartas de consenso en la oposición para liderar la comisión.

Al ser consultada sobre sus perspectivas de la discusión legislativa, la Asociación de AFP declinó referirse al asunto hasta que conozcan más detalles del nuevo proyecto de reforma o de las indicaciones que se van a presentar.

La reforma de pensiones es una de las medidas económicas de La Moneda que el mercado espera con mayor anticipación. Es más, según comentan operadores, la incertidumbre en torno al proyecto es uno de los motivos por los que la bolsa ha estado débil en los últimos meses.