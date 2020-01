Reforma previsional: diputado Silber asegura que habría acuerdo con el gobierno

Pensiones

Habría consenso en un mayor aporte para las mujeres, en el fondo nacional de pensiones y que el préstamo de US$ 650 millones que plantea el Ejecutivo, sea aporte.

La comisión de Trabajo de la Cámara Baja continúa sesionando este viernes para despachar hoy a la comisión de Hacienda, el proyecto de pensiones.

Sin embargo, esta mañana el diputado demócrata cristiano, Gabriel Silber reconoció que ya habría un inminente acuerdo previsional con el Gobierno. "Ojalá que durante la mañana tengamos humo blanco", señaló a radio Pauta.

La propuesta de la DC plantea un Fondo Nacional Pensiones (FNP), que será un organismo autónomo, de rango constitucional, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico y duración indefinida, cuya composición, organización, funciones y atribuciones deberá ser determinado y se regirá exclusivamente por las normas contenidas en una ley orgánica constitucional dictada para este objetivo.

La falange propone que el FNP no podrá tener más de acciones públicas un máximo de 35%, en inversiones privadas o alternativas un máximo de 35% y en instrumentos de deuda pública o privada máximo un 55%.

En cuanto a las mujeres, Silber afirmó que el Ejecutivo estaría dispuesto a elevar el aporte para ellas a 3 UF mensual, desde los 2,5 UF propuestas en las nuevas indicaciones.

Por último, el parlamentario explica que el monto de US$ 650 millones que en las nuevas indicaciones son presentadas como préstamo que haría el Estado a 10 años, no sea un crédito, sino un aporte. "Nunca la clase media ha tocado un beneficio fiscal, siempre le hemos dado plata a la pensión básica solidaria y a los que tienen APV que son los más ricos, que les damos beneficios tributarios del 40%. Decimos que ya que el Estado no le dará aporte todos los años, que estos US$ 650 millones sean aporte y no crédito", señaló a DF.