Retiro de los recursos del Fondo de Cesantía: Superintendencia advierte que saldos del Fondo Solidario podrían agotarse

Pensiones

El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, estima que se retirarían unos US$ 6.500 millones del Fondo de Cesantía, más de la mitad de lo que se tiene acumulado en la actualidad.

Como una alternativa a un tercer retiro de los fondos de pensiones, el precandidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, propuso que los trabajadores puedan sacar recursos del Fondo de Cesantía.

Sin embargo, desde la Superintendencia de Pensiones advirtieron sobre el impacto que tendría este medida, indicando que el Fondo Solidario de Cesantía (FSC) se quedaría sin recursos. Acutalmente, este el Fondo de Cesantía está compuesto por las Cuentas Individuales de Cesantía (CIC), con saldos por US$ 8.698 millones, y el Fondo Solidario de Cesantía (FSC), con un saldo de US$ 3.751 millones.

"Hoy en día, los fondos de cesantía acumulan cerca de US$ 12.000 millones. Nosotros calculamos que si se aprueba el retiro, tal como está planteado, se retirarían cerca de US$ 6.500 millones de las cuentas de cesantía. Más de la mitad se retira", dijo el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, en entrevista con Pauta.

"El Fondo Solidario se agotaría, llegaría a cero si avanza este proyecto. Entonces, ¿qué pasaría mañana cuando las personas queden cesantes? Si no tienen cuenta individual y no hay Fondo Solidario, no van a haber prestaciones por cesantía", añadió el regulador previsional.

Macías detalló que ya hay más de dos millones de personas que no tienen saldo en sus cuentas, como consecuencia de la pandemia.

"Si además llevamos al Fondo Solidario a cero van a haber personas muy desprotegidas en situaciones de cesantía. Esta no es la última crisis que el país va a vivir, ni el mundo va a vivir. Van a venir muchas crisis más adelante y el país tiene que estar responsablemente preparado para enfrentar estas situaciones. Desmantelar el sistema de pensiones, desmantelar el seguro de cesantía son malas políticas públicas", cerró.