Retiro del 10%: los problemas que persisten cuando finaliza el primer plazo de transferencias de parte de las AFP

Pensiones

Las administradoras tienen hasta 10 días hábiles para pagar el monto requerido. Todas las solicitudes que se realizaron el 30 de julio debieran ser canceladas hoy.

El jueves 30 de julio partió el proceso que permite pedir una parte de los ahorros previsionales, jornada en que se realizaron más de 3 millones de solicitudes, según lo informado por la Superintendencia de Pensiones (SP) y hoy se cumple el primer plazo para que las AFP paguen los montos requeridos ese día.

Sin embargo, el trámite no ha estado exento de problemas y los afiliados han dejado ver su descontento a través de las redes sociales. Por ejemplo, miles de clientes de Modelo han reclamado que no les han depositado su 10% en el plazo legal. La administradora a través de su cuenta de Twitter ha explicado que "el pago ha sido gestionado y el banco debe abonar el dinero. Cada institución financiera maneja tiempos distintos para disponer de los fondos".

Los afiliados a la AFP también alegan que se les descontaron el 10% de las cuentas pero aún no les depositan en sus cuentas.

En AFP Capital, en tanto, los clientes han alegado que ya se les descontó la plata de su saldo, pero el dinero todavía no es transferido a sus cuentas. También reclaman que la gestora está depositando en dos cuotas los montos que son menos a 35 UF ($ 1 millón aproximadamente), aun cuando la ley establece que si el monto solicitado es menor o igual a 35 UF debe ser transferido en una sola cuota.

Mismos problemas reportan los afiliados Habitat. "Solicité retiro total del 10% lo que corresponde a 35 UF y me mandan correo indicando que solo me pagarán una cuota de $500.000. Solicito reparen el error ya que sus canales no contestan", manifiesta una afiliada.

La demora en el proceso de validación es parte de los reclamos contra la administradora Cuprum. Los afiliados indican que hicieron el requerimiento hace más de una semana y todavía no se les informa si ha sido aceptada o rechazada.

Los clientes de Planvital, por su parte, señalan que se les ha rechazado la solicitud pero cuando quieren ingresar otro requerimiento, la AFP les indica que tienen una solicitud pendiente. También otros reportan que a pesar que su monto solicitado es menor o igual a 35 UF, la administradora no ha transferido el monto total.

En Provida, los principales alegatos indican que la gestora previsional no ha informado si las solicitudes han sido aprobadas o rechazadas.

Por último, en AFP Uno varios clientes han reportado que no han solicitado su 10% pero que al ingresar a sus cuentas de la administradora, les aparece que tienen saldo cero.

Estado de validaciones por AFP

Respecto al estado de solicitud por administradora al 9 de agosto y de acuerdo a lo informado por la Superintendencia de Pensiones, Modelo lidera el ranking al registrar un 83% de sus requerimientos aprobados, 6% rechazados y 11% en trámite. Muy de cerca le sigue Capital con un 81% de peticiones aceptadas, 7% rechazadas y 12% en trámite. En tercer lugar, se ubica Habitat con el 80% de las solicitudes con visto bueno, 6% negadas y 14% validándose.



Un poco más lejos Cuprum registra el 69% de sus peticiones aprobadas, mientras que el 6% han sido rechazadas y el 25% continúa en proceso de validación.



En Planvital por su parte, el 59% de los requerimientos han sido aceptados, el 11% denegados y el 30% en trámite. Luego viene AFP Uno donde el 32% de las solicitudes han aprobadas, el 8% rechazadas y el 60% en proceso de validación.



Finalmente, Provida cuenta con el 31% de sus peticiones con el visto bueno, mientras que 2% ha sido rechazada y el 67% se encuentra en trámite.

Provida ya pagó más de 1,7 millones de solicitudes

Esta mañana, Provida informó que el 100% de las solicitudes que fueron aceptadas hasta el 2 de agosto han sido pagadas. De éstas, un 88% corresponden a depósitos en cuentas de BancoEstado y un 12% a cuentas de otros bancos en los que los afiliados pidieron el abono de su retiro, totalizando US$ 2 mil millones. Adicionalmente, más de 20 mil personas eligieron transferir sus ahorros a su Cuenta 2.



"Nos habíamos planteado la meta de concretar los pagos en el menor tiempo posible de manera segura y confiable. El proceso implicó un gran esfuerzo de todos los que trabajan en ProVida y una coordinación importante con bancos y otras entidades. Estamos muy contentos de haber podido pagar al 97% de nuestros afiliados en forma anticipada, y que las personas puedan disponer de parte de sus ahorros en momentos difíciles como éste", afirma Gregorio Ruiz-Esquide, gerente general de AFP Provida.



Con el objetivo de continuar con los pagos anticipados, AFP Provida ya inició las transferencias a aquellos afiliados que solicitaron el retiro a partir del lunes 3 de agosto. De ellas, más de 50 mil ya fueron pagadas. Además, informó que del total de solicitudes hasta hoy, la tasa de rechazo ha sido de menos de un 5%.