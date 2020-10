Pensiones

La Superintendencia de Pensiones informó además que a la fecha existen más de 231 mil retenciones por deudas de pensión alimenticia.

La reforma constitucional que autorizó el retiro de fondos cumplió ayer su segundo mes de vigencia y de las 9.756.516 personas que han solicitado sus fondos, 94,37% ya cuenta con el pago de sus recursos previsionales.

De acuerdo al balance de la Superintendencia de Pensiones (SP), hasta ayer las administradoras registraban pagos por fondos retirados por un total de US$ 16.002 millones. Este monto considera casi la totalidad del pago de la segunda cuota de retiros contemplados en la reforma.



Los datos reportados consignan que hasta las 17:00 horas de ayer miércoles habían ingresado 11.098.597 solicitudes de retiro de fondos al sistema, de las cuales 831.466 o 7,5% no ha sido acogida a trámite por la no validación de la información que entregan las personas.



Respecto de las solicitudes cuya tramitación está pendiente por tratarse de casos en que el afiliado o beneficiario se encuentra con retenciones por deudas de pensión de alimentos, los datos indican que a la fecha existen algo más de 231.000 retenciones por este concepto. De éstas, 203.000 han sido informadas a las administradoras por el Poder Judicial y las 28.000 restantes corresponden a declaraciones de retención efectuadas por los propios afiliados.

Asimismo, la SP reiteró que desde la semana pasada los consulados chilenos comenzaron a recibir las solicitudes de retiro de fondos mediante la presentación de un formulario que está disponible en la dirección web www.mi10afp.cl/retira-tu10-desde-el-extranjero.

En cuanto a los montos solicitados, según las cifras del regulador al 29 de septiembre, 1,9 millón de personas, solicitaron el 100% de su saldo, por lo que quedarían con saldo cero en sus cuentas de las AFP.

Respecto al estado de las solicitudes, 95,8% ha sido aceptado, 1,6% se encuentra en trámite y 2,5% de los requerimientos ha sido rechazado.