Segundo rescate de fondos de AFP suma pagos por US$ 6 mil millones en primera semana

Pensiones

La Asociación de AFP entregó un nuevo balance y criticó fuertemente la idea de un tercer retiro.

Hoy jueves se cumplió una semana desde que comenzó el proceso para solicitar nuevamente una parte de los fondos para pensión.



Tras siete días, cerca de 3,8 millones de personas, ha recibido sus pagos, sumando un total de más de US$ 6 mil millones, según lo informado por la Asociación de AFP.



El gerente general del gremio, Fernando Larraín, indicó que la cantidad de pagos efectuados corresponde a 61% del total de solicitudes ingresadas en estos primeros sietes días, las cuales sobrepasan los 6,3 millones.



El líder del gremio insistió, sin embargo, en el daño que se les está provocando a las ya bajas pensiones y calificó de irresponsable la idea de un tercer retiro que se propuso en la Cámara.



Según Larraín se está sacrificando, en promedio, entre cinco y seis años de cotizaciones previsionales. "Nos parece de la máxima irresponsabilidad instalar el debate de un tercer retiro. Creemos que no solo es demagógico, no es solo aprovecharse de las circunstancias, sino que no están en el centro de la discusión las pensiones. Por el solo hecho de perseguir intereses personales y políticos, se está dejando de lado e hipotecando las pensiones de millones de trabajadoras y trabajadores de nuestro país", arremetió Larraín contra la propuesta liderada por la diputada del partido humanista Pamela Jiles.

Cifras de la SP

La Superintendencia de Pensiones (SP) también entregó un nuevo balance y a través de un comunicado, indicó que hasta las 17:00 horas de hoy se habían pagado US$ 4.998 millones en retiros para un universo de 3.547.048 afiliados. La cifra representa el 55,9% del total de requerimientos. El regulador además reportó que el monto promedio pagado por persona se ubica en $ 1.016.975. La cifra es 29% menor al monto promedio ($ 1.440.000) registrado la vez pasada.

Deudas de pensión alimenticia

Respecto a las retenciones por deudas de pensión alimenticia, la SP informó que de un total de 143.545 liquidaciones de pagos por estos pasivos, hasta ayer el 61,8% (88.775) ya se encontraban pagadas a los demandantes.



Según los datos, el total de pagos efectuados por concepto de liquidaciones alcanza a US$ 135,8 millones. El monto promedio por liquidación judicial es de $ 1.104.464.