Segundo retiro del 10%: senadores divididos ante cobro de impuestos para los más altos ingresos

Pensiones

Esta tarde, la moción comenzará a ser debatida en la comisión de Constitución del Senado.

Esta tarde a partir de las 17 horas, la comisión de Constitución del Senado iniciará la discusión del proyecto que busca un segundo retiro del 10%, tal como lo confirmó ayer el presidente de la instancia, el senador Alfonso De Urresti (PS).

Durante la tramitación de la moción en la comisión de Constitución de la Cámara, se aprobó una indicación que establecía que estarían sujetos a impuestos los retiros de los afiliados que tienen rentas mensuales superiores a $ 2,5 millones y que retiren más de 35 UF. Sin embargo, el martes la Sala de la Cámara rechazó esta indicación por 89 votos en contra.

Al ser consultado al respecto esta mañana, el senador socialista Juan Pablo Letelier estimó que los retiros de afiliados de ciertas rentas sí deberían tributar. "Yo soy de una matriz de pensamiento de izquierda, entiendo que uno paga impuestos sobre remuneraciones cuando está en cierto rango de ingresos hacia arriba y sobre su capital", sostuvo.

"No tengo una explicación de por qué en la Cámara de Diputados se dejó de lado un principio tan obvio: que los ricos pagan impuestos. No lo entiendo, me parece un poco populista y poco educativo porque un trabajador que gana $ 500- 600 mil y que retira sus ahorros de la AFP, no paga impuesto porque no cae en el tramo de pago de impuestos correspondientes", espetó en radio Cooperativa.

Visión que no coincide con la entregada por el senador independiente y miembro de la comisión de Constitución, Pedro Araya, quien a través de sus redes sociales manifestó que apoyará un segundo retiro del 10% universal. "Como senador voy a defender que el segundo retiro sea universal, libre de impuestos tal cual como fue el primer retiro", aseguró.

Durante la mañana el senador también señaló que el primer retiro "sinceró parte de la discusión del sistema previsional. Todos quieren retirar la primera vez. Esto tiene que ser como el primer retiro, sin letra chica, que pueda retirar el que quiera", dijo en radio Agricultura.

De todas formas, reconoció que esta medida no es la mejor solución. "Sabemos que es una mala medida, pero tenemos un problema: no podemos pretender enfrentar la pandemia con los mismos criterios que se entregaban las ayudas sociales previo a la pandemia. La pandemia significó un cambio de paradigma", sostuvo.